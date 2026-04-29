เบริล 8 พลัส ผนึก ม.มหิดล ลงนาม MOU ต่อยอดความร่วมมือวิชาการ-พัฒนาคนดิจิทัลยุค AI

เบริล 8 พลัส ลงนาม MOU กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าต่อยอดความร่วมมือด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ปั้นบุคลากรดิจิทัลผ่านโครงการ พร้อมจัดเวิร์กช็อปโดยผู้เชี่ยวชาญ และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในอนาคต เพื่อเสริมทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจในยุค Digital Transformation และ AI
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาด้าน AI-Powered Digital Transformation ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต ณ ห้อง IT404 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยบริษัทมีเป้าหมายในการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไทยให้สามารถแข่งขันในระดับสากล ความร่วมมือครั้งนี้จึงมุ่งต่อยอดการทำงานระหว่างภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา ผ่านการพัฒนาโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการจัดกิจกรรม Workshop โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองการทำงานจริงให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์
ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการเรียนการสอนให้สอดรับกับทิศทางของอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักศึกษาจะได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ผ่านโครงงานวิจัย การฝึกงาน และสหกิจศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ามาฝึกงานและมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานจริงและเตรียมความพร้อมบุคลากรรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวเข้าสู่สายงานเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทได้เข้าถึงและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม