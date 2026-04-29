ผู้ถือหุ้น GFC อนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 68 อัตรา 0.13 บาท/หุ้น ปักธงปี 69 วาง 3 กลยุทธ์ดันเติบโต ”จับมือ10 รพ.พันธมิตร-ลุยตลาดต่างประเทศ-ลงทุนธุรกิจใหม่”

ผู้ถือหุ้น บมจ.เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ หรือ GFC ไฟเขียวจ่ายปันผลรวม 0.13 บาท/หุ้น เป็นเงิน 28.6 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 68 กำหนดจ่ายปันผล 26 พฤษภาคมนี้ ด้าน CEO ตอกย้ำกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจปี 69 เดินหน้าสร้างการเติบโตยั่งยืนผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก “บุกตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นทั้งยุโรป ซีแอลเอ็มวี จีน และตะวันออกกลาง-จับมือ 10 รพ.และคลีนิคพันธมิตรเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ-มองหาธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
ภก.นที ตั้งจิตรสดใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GFC ผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์สำหรับผู้มีบุตรยากครบวงจร เปิดเผยว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานงวดปี 2568 ตามที่คณะกรรมการมีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.13บาท รวมเป็นเงินจำนวน 28.6ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 6.6 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2568ให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตรา 0.10 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22 ล้านบาท บริษัทกำหนดจะจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569
ภก.นทีกล่าวว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทงวดปี 2568 มีรายได้จากการให้บริการ 352.99ล้านบาท ลดลง 5.05% เมื่อเทียบกับปี 2567 ขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 22.40 ล้านบาทลดลง 69.52% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 73.51 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญมาจากการรับรู้ค่าใช้ จ่ายคงที่และค่าเสื่อมราคาจากการขยายสาขาใหม่ (พระราม 9อินเตอร์เนชั่นแนล และ อุบลราชธานี) รวมกว่า 29.36 ล้านบาท
ส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2569 GFC จะเน้นสร้างรายได้จากสาขาพระราม 9 เปิดกว้างในการหาพันธมิตร เพื่อส่งเสริมธุรกิจและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้ได้เต็มศักยภาพมากที่สุด โดยกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อน ธุรกิจจะมาจาก 3 กลยุทธ์ประกอบด้วย
1. รุกตลาดต่างประเทศ (Medical Tourism) โดยร่วมมือกับเอเย่น ขยายตลาดในตะวันออกกลาง ยุโรป จีน และ กลุ่มประเทศ CLMV โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่าง ประเทศจากสัดส่วน 15% โตเป็นสัดส่วนที่ 25%จากฐานเดิมที่ ผ่านมาตลาดต่างประเทศโตแบบออร์แกนิคไม่ได้ทำการตลาดเชิงรุก แต่มีสัดส่วนลูกค้าต่าง ประเทศ มาใช้บริการถึง 15% ของพอร์ตรวม
กลยุทธ์ที่ 2.ร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกพันธมิตรไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง เพื่อเพิ่มช่องทาง Referral System ส่งต่อคนไข้เข้าสู่เครือข่าย GFC สร้างการรักษาผู้ป่วย แบบครบวงจร รวมถึง การแชร์บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกันในพันธมิตรโรงพยาบาลบางโรง
กลยุทธ์ที่ 3.มองหาการลงทุนธุรกิจใหม่ๆ การศึกษาเปิด ศูนย์ ICSI ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง การสร้าง รายได้ใหม่ๆ ในธุรกิจการตรวจด้านพันธุกรรมของบริษัทย่อย GSM การทำ JV กับธุรกิจศูนย์สุขภาพ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนบริษัทรวมถึงแผนงานความร่วมมือกับโรงพยาบาลภาครัฐบางที่ ในการจัดการ ICSI center ในโรงพยาบาล และรุก นวัตกรรม นำเทคโนโลยี AI มาใช้ เพื่อสร้าง New S-Curve ให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
“แนวโน้มธุรกิจให้คำปรึกษาและวางแผนการมีบุตร การฝากไข่ ยังมีศักยภาพการเติบโตที่สูง เนื่อง จากจำนวนผู้มีบุตรยากมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นเทรนด์โลก และประเทศไทย ถือเป็น เป้าหมายสำคัญที่ต่างชาติให้ความเชื่อมั่นในการเข้ามาใช้บริการ ลูกค้าโดยรวมมีความต้องการเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น “