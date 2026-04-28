“เจ.ดี.พูลส์” ผงาดสู่ปีที่30 ชูผู้นำนวัตกรรมสระว่ายน้ำเข้าครบทุกวงการ เล็งเพิ่มบริการเจาะตลาดฐานลูกค้าเดิมทั่วปท.

สระว่ายน้ำเจ.ดี.พูลส์ โตไม่หยุดฉุดไม่อยู่ก้าวสู่ปีที่30 แง้มเคล็ดลับความสำเร็จสร้างนวัตกรรมต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับทั้งภาคเอกชนและราชการ เผยผลงานสร้างสระมาตรฐาน โอลิมปิค 4 แห่ง และจับมืออปท.สร้างสระราคาประหยัด ไม่เกิน 5 แสนบาท ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก30แห่ง แจกใหญ่ในงานสถาปนิก’69 คูปองมูลค่า 3หมื่น-1แสนบาท
นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสระว่ายน้ำคุณภาพ เจ.ดี.พูลส์ (J.D.Pools) กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจตลาดสระว่ายน้ำในประเทศไทยว่า จะยังมีแนวโน้มเติบโตไปตามทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ภาพรวมการแข่งขันตลาดสระว่ายน้ำ ค่อนข้างสูง เนื่องจากภาวะสงคราม เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ตนก็เชื่อมั่นว่า การมีรัฐบาลใหม่ จะช่วยให้ประเทศไทยมีทิศทางเติบโตที่ชัดเจนและแข็งแรงขึ้น
สำหรับ เจ.ดี.พูลส์ ดำเนินธุรกิจมาต่อเนื่องจนครบรอบ 29 ปี จากการนำเข้ามาสู่การมีโรงงานผลิตในประเทศ และมีสำนักงานการขายกระจายอยู่ 20 จังหวัด โดยสร้างผลงานสระว่ายน้ำจำนวนกว่า 18,800 สระทั่วประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมกับการส่งออกขยายตลาดไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นในแบรนด์ และความไว้วางใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค จึงนำมาสู่เป้าหมายของบริษัทในปีที่30 กับความพร้อมในการเป็นผู้กระจายสินค้าระดับประเทศที่ครบทุกกลุ่มสินค้าของสระว่ายน้ำ
จากสระว่ายน้ำในตลาดบ้านทุกระดับ สู่สระหรูในพูลวิลล่า สระในโรงแรม สระในคอนโดมิเนียมของภาคเอกชน ปัจจุบันเจ.ดี.พูลส์ได้รับความไว้วางใจจากทางราชการ ให้สร้างสระระดับมาตรฐานโอลิมปิกที่มีมูลค่าสูง ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พระนครศรีอยุธยา อบจ.ลพบุรี ฐานทัพเรือกรุงเทพ และฐานทัพเรือพังงา ซึ่งการสร้างสระว่ายน้ำขนาดใหญ่นี้ ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงทั้งงานก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพน้ำ
ขณะเดียวกัน เจ.ดี.พูลส์ ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาผลงานเพื่อสังคม โดยมุ่งสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)ทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ระดับ เทศบาลและอบต. ในวงเงินประหยัดเพียง 5 แสนบาท ซี่งพัฒนามาจากสระว่ายน้ำที่เป็นนวัตกรรมของเจ.ดี.พูลส์คือ สระไอสตีล(iSteel Pool) สระคอมโพสิต(Composite Pool) และสระไอพีไลเนอร์(iP Liner Pool) กล่าวคือได้ทั้งความแข็งแรงทนทาน ประหยัดงบประมาณ และสร้างเสร็จในเวลาที่รวดเร็ว
“การสร้างสระว่ายน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอกจากประโยชน์ในการให้เด็กได้เรียนว่ายน้ำ ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างสนุกสนานแล้ว ยังช่วยลดปัญหาเด็กเล็กเสียชีวิตจากการจมน้ำซึ่งประเทศไทยยังมีสถิติสูง จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่อปท.หลายแห่ง เล็งเห็นความสำคัญในกรณีนี้และเจ.ดี.พูลส์ ได้รับความไว้วางใจให้ทำการก่อสร้างแล้วกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ”
นายธนูศักดิ์กล่าวต่อไปว่า เจ.ดี.พูลส์เติบโตต่อเนื่องมาถึงปีที่30ได้ เพราะไม่เคยหยุดนิ่ง มีทั้งพัฒนานวัตกรรมด้วยตนเองและนำเข้านวัตกรรมจากทั่วโลก นอกจากนวัตกรรมด้านสระว่ายน้ำทั้ง3ประเภทดังกล่าวแล้ว ยังมีเครื่องกรองเจ.ดี.ฟิลเตอร์ที่เป็นเครื่องกรองไร้ท่อที่มีห้องปั๊มรวมมาด้วย ติดตั้งสะดวกใช้พื้นที่น้อย ระบบเกลือบำบัดน้ำอัจฉริยะ Salt-AI มีมาพร้อมแอพพลิเคชั่น PoolLink ที่สามารถควบคุมจากโรงงานและจากตัวลูกค้าในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบผ้าคลุมสระอัตโนมัติ หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ ระบบน้ำร้อนน้ำเย็น ระบบว่ายทวนกระแสเพื่อนักกีฬาว่ายน้ำและเพื่อสุขภาพ
สำหรับปี 2569 เจ.ดี.พูลส์มีผลิตภัณฑ์เกลือและเคมี ที่รักษาคุณภาพน้ำที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพเข้ามาให้คนไทยได้ใช้ในราคาพิเศษ พร้อมกันนี้ในงานสถาปนิก’69 จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Ice Bath อ่างแช่น้ำเย็นที่เหมาะสำหรับนักกีฬาและผู้รักสุขภาพ จำหน่ายในราคาพิเศษ
เพื่อฉลองการก้าวสู่ปีที่30 สำหรับผู้จองซื้อสระเจ.ดี.พูลส์ในงานรับฟรีระบบ Salt-AI กับหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระเจ.ดี.พูลส์ พร้อมกับมอบคูปองมูลค่า 100,000 บาทแก่ลูกค้าเดิมของเจ.ดีพูลส์เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ทุกประเภทในงานสถาปนิก’69 หรือตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน-30กันยายน 2569 ส่วนลูกค้ารายใหม่หรือผู้มีสระว่ายน้ำทั่วไปทางบริษัทจะมอบคูปองส่วนลดมูลค่า 30,000บาท ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในเวลา 3 เดือน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
“ที่เรานำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเดิม ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะเจาะกลุ่มฐานเดิมที่เชื่อมั่นในแบรนด์ของ เจ.ดี.พูลส์ โดยจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ เข้าไปดูแลสระว่ายน้ำให้มีความพร้อมใช้งานที่ดี โดยตั้งเป้าที่จะเข้าเจาะกลุ่มลูกค้าเดิมให้ได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ หรือราว 300 ราย รายรับเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยผลักดันในเรื่องของยอดขายที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน การขยายไปสู่งานภาครัฐเพิ่มขึ้นในปีนี้ซึ่งดำเนินการเข้าไปนำเสนอมาต่อเนื่องถึง 4-5 ปีแล้ว โดยคาดว่า เจ.ดี.พูลส์ ปีนี้จะเติบโตได้ราว 10 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท” นายธนูศักดิ์ กล่าว
ในเรื่องของการลงทุนอาจจะพิจารณาในแผนระยะสั้น 3 ปี วางเป้าที่จะเพิ่มสาขารวมเป็น 30 สาขา จากปัจจุบันที่มีสาขาของบริษัทฯ 8 สาขา และ 12 แฟรนไชส์ และการวางแผนเจรจากับพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งตลาดในกลุ่ม CLMV เช่น ตลาดในประเทศพม่า ลาว มียอดขายที่ดี โดยเฉพาะประเทศพม่าที่จะเป็นหมายที่บริษัทจะเพิ่มการตลาดมากขึ้น
สำหรับงานสถาปนิก’69 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธเจ.ดี.พูลส์ได้ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-3 พฤษภาคม 2569 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่บูธหมายเลข S404.