ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.50-แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 3 สัปดาห์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(28เม.ย.69)แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ที่ 32.52 ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.34 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตามทิศทางสกุลเงินเอเชียอื่น ๆ ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ มีแรงหนุนในฐานะที่เป็นสกุลเงินปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนของโอกาสที่จะเกิดการเจรจากันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน หลังอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอใหม่กับสหรัฐฯ นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับแรงขายสุทธิของต่างชาติในตลาดหุ้นไทยด้วยเช่นกัน (ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 2,062 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 664 ล้านบาท)
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.30-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม กนง. ผลการประชุมเฟด สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมี.ค.