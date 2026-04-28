หุ้นปิดบวก 1.07 จุดผันผวนรับแรงขาย DELTA หลังรับข่าวดีแล้วสลับแรงซื้อ ICT-แบก์-ปิโตรฯ

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,480.20 จุด เพิ่มขึ้น 1.07 จุด (+0.07%) มูลค่าซื้อขาย 60,040.99 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน เคลื่อนไหวแดนบวกและลบ โดยทำจุดสูงสุด 1,489.78 จุด และจุดต่ำสุด 1,467.67 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 221 หลักทรัพย์ ลดลง 224 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 213 หลักทรัพย์
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่อนข้างผันผวน หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงต้นภาคเช้า รับปัจจัยของหุ้น DELTA ที่รายงานผลการดำเนินงานออกมาดี แต่หลังจากตลาดตอบรับไปแล้วก็มีแรงขายหุ้น DELTA ออกมากดดัน รวมถึงหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆก็มีแรงขายออกมาเช่นเดียวกัน
ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียส่ในใหญ่ในช่วงท้ายก่อนปิดตลาดก็มีการปรับตัวลงเช่นเดียวกัน แต่ตลาดหุ้นไทยยังถือว่าย่อตัวลงน้อยกว่าตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค โดยที่มีแรงหนุนดัชนีจากกลุ่มสื่อสาร กลุ่มแบงก์ และปิโตรเคมี ที่มีแรงซื้อเข้ามาช่วยพยุงดัชนีกลับมาบวกได้เล็กน้อย
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดแกว่งแกว่งตัวไซด์เวย์ โดยที่ยังติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกลาง และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ โดยให้แนวต้าน 1,485 จุด และแนวรับ 1,465 จุด พร้อมให้แนวต้าน 1,485 จุด และแนวรับ 1,465 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,439.01 ล้านบาท ปิดที่ 310.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,011.63 ล้านบาท ปิดที่ 194.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,029.42 ล้านบาท ปิดที่ 35.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,590.09 ล้านบาท ปิดที่ 151.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,532.91 ล้านบาท ปิดที่ 349.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท