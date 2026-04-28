อิสราเอลไฟเขียว BILS สเตเบิลคอยน์อิงเงินเชเกล Bits of Gold ผงาดเชื่อมเศรษฐกิจดิจิทัลโลก

ก.ล.ต.อิสราเอลประกาศไฟเขียวอย่างเป็นทางการให้ Bits of Gold แพลตฟอร์มกระดานเทรดระดับแนวหน้า สามารถออกเหรียญ BILS สเตเบิลคอยน์ที่ผูกมูลค่ากับสกุลเงินเชเกลได้สำเร็จ การอนุมัติครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นหลังจากการทดสอบระบบอย่างเข้มข้นบนบล็อกเชน Solana นานถึง 2 ปีเต็ม สะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลอิสราเอลในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินยุคใหม่ เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้ากับโลก คริปโต ไร้พรมแดน ท่ามกลางกระแสการจับตาของสภาคองเกรสสหรัฐฯ ที่ยังคงถกเถียงเรื่องกฎหมายสเตเบิลคอยน์อย่างดุเดือด
ปฐมบทแห่งนวัตกรรมทางการเงินของตะวันออกกลางได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน ประกันภัย และการออมแห่งประเทศอิสราเอล ได้อนุมัติไฟเขียวให้ Bits of Gold ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ เดินหน้าเปิดตัวและออกเหรียญ BILS สเตเบิลคอยน์สกุลใหม่ที่ผูกมูลค่าอ้างอิงกับสกุลเงินเชเกลของอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบ โดยแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ระบุชัดเจนว่าการอนุมัติในครั้งนี้เป็นผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านการเคี่ยวกรำจากโครงการนำร่องและทดสอบระบบบนเครือข่ายบล็อกเชน Solana อย่างรัดกุมยาวนานถึง 2 ปีเต็ม
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสถียรภาพสูงสุด แถลงการณ์ได้กำหนดบรรทัดฐานที่เข้มงวด โดยระบุว่าสินทรัพย์ทุนสำรองทั้งหมดที่ใช้หนุนหลังสเตเบิลคอยน์สกุลนี้ จะต้องถูกจัดเก็บไว้ในระบบสถาบันการเงินของอิสราเอล ภายใต้เงื่อนไขบัญชีที่ถูกกำหนดและแยกส่วนออกจากกันอย่างเด็ดขาด โครงการ BILS นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบเอกเทศ แต่เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ระดับชาติของกรมสรรพากรและกระทรวงการคลังแห่งอิสราเอล ที่บูรณาการความร่วมมือเพื่อจัดระเบียบและกำกับดูแลอุตสาหกรรม คริปโต ซึ่งรวมถึงการเปิดประตูยอมรับให้สามารถทำธุรกรรมสเตเบิลคอยน์ภายใต้กรอบกฎหมายที่ชัดเจน
ทางด้าน ยูวัล รูอาช ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่ง Bits of Gold ได้ฉายภาพวิสัยทัศน์ที่แหลมคมว่า การอุบัติขึ้นของ BILS เปรียบเสมือนการทอดสะพานเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างสกุลเงินเชเกลของอิสราเอลกับระบบเศรษฐกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก นวัตกรรมนี้จะปลดล็อกศักยภาพการชำระเงินแบบเรียลไทม์ การซื้อขายบนเครือข่ายบล็อกเชน ไปจนถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันทางการเงินที่สามารถเขียนโปรแกรมสั่งการได้ โดยยึดโยงอยู่กับสกุลเงินท้องถิ่นที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างถูกต้อง
หากมองในภาพรวมของสภาวะตลาดโลก ข้อมูลล่าสุดระบุว่ามูลค่าตามราคาตลาดของสเตเบิลคอยน์ทั่วโลกได้พุ่งทะยานทะลุระดับ 3.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสเตเบิลคอยน์ที่อิงมูลค่าดอลลาร์สหรัฐอย่าง USDT ของบริษัท Tether ครองความยิ่งใหญ่เป็นเจ้าตลาด การเปิดตัว BILS ในฐานะสเตเบิลคอยน์อิงเงินเชเกลเหรียญแรกๆ ของอิสราเอลนั้น เกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากสกุลเงินเฟียตของอิสราเอลกำลังแข็งค่าทำสถิติสูงสุดในรอบ 30 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่รายงานอยู่ที่ 1 BILS ต่อ 0.34 ดอลลาร์สหรัฐ
ตัดภาพกลับมาที่ขั้วมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา สถานการณ์การกำกับดูแลสเตเบิลคอยน์กลับเป็นไปอย่างเผ็ดร้อนและตึงเครียด บรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติยังคงสาดวาทะถกเถียงกันอย่างหนักถึงบทบัญญัติในร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นผลตอบแทนของสเตเบิลคอยน์ การแปลงหุ้นเป็นโทเคนดิจิทัล ตลอดจนข้อกังวลด้านจริยธรรมที่ผูกโยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กับอุตสาหกรรม คริปโต ร่างกฎหมายฉบับประวัติศาสตร์นี้ถูกแช่แข็งในชั้นวุฒิสภามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2568 และยังคงรอคอยการพิจารณาทบทวนรายละเอียดจากคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภา ก่อนที่จะสามารถก้าวเข้าสู่กระบวนการลงมติชี้ชะตาได้ในอนาคต