ตลท.เปิดเกมสกัดภัยหลอกลงทุนออนไลน์ ชูนิทรรศการ “INVESTIGUARD” ปลุกคนไทยรู้ทันกลโกง

ตลท.ลุยสร้างภูมิคุ้มกันนักลงทุน รับมือภัยหลอกลงทุนออนไลน์พุ่งขึ้นจนน่ากังวล หลังไตรมาสแรกพบคดีหลอกลงทุนขึ้นอันดับ 1 ของการหลอกลวงทั้งหมด เปิดนิทรรศการพิเศษ “INVESTIGUARD นักสืบกันโกง” ชวนประชาชนตั้งสติก่อนกดลิงก์ รับสาย หรือโอนเงินลงทุน พร้อมย้ำหลักคิด “ดีเกินจริงต้องระวัง” เดินหน้าใช้ระบบเฝ้าระวังช่วยปิดเพจ-โฆษณาปลอม และเปิดช่องทาง SET Contact Center ให้ประชาชนตรวจสอบก่อนตัดสินใจลงทุน
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภัยหลอกลงทุนไม่เพียงสร้างความเสียหายทางทรัพย์สิน แต่ยังกระทบต่อความเชื่อมั่นและสภาพจิตใจของประชาชน ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการให้ความรู้ในหลายรูปแบบ และล่าสุดได้พัฒนานิทรรศการพิเศษ “INVESTIGUARD นักสืบกันโกง” เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้คนไทยรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุน มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน ซึ่งจะมีส่วนในการยกระดับความเชื่อมั่นในการลงทุน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งสู่การเป็น The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities
การจัดนิทรรศการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่นักลงทุน เพื่อป้องกันหรือลดจำนวนการโกงหรือหลอกลวง ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ ทางสแกมเมอร์ ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางใด ๆ เพราะเรื่องนี้สร้างความเสียหายให้กับประชาชน สังคม และตลาดทุนในช่วงที่ผ่านมา
“เราก็เห็นข่าวกันอยู่แทบทุกสัปดาห์ว่ามีผู้เสียหาย มีคนร้องเรียน และมีคนถูกหลอกลวงอยู่ตลอด นิทรรศการที่จัดขึ้นวันนี้ จริง ๆ แล้วต้องการดึงทุกคน ทุกภาคส่วน ให้เข้ามาร่วมกันสื่อสาร สร้างการตระหนักรู้ สร้างความรู้ และสร้างความชัดเจนว่า ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเห็นคำชี้ชวน หรือคำเชิญชวนลงทุนทางออนไลน์ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ
สิ่งที่อยากให้ทุกคนเตือนใจและรับรู้ คือ คำถามที่ควรถามตัวเองก่อนจะกดลิงก์ ก่อนรับสาย หรือก่อนตอบโต้และให้ข้อมูลกับบุคคลที่เราไม่รู้จักมาก่อน มีอะไรบ้าง” นายอัสสเดชกล่าว
นายอัสสเดช กล่าวต่อว่า ต้องยอมรับว่า ทุกวันนี้เทคโนโลยีและสื่อรูปแบบต่าง ๆ มีช่องทางจำนวนมาก เพราะฉะนั้นนิทรรศการนี้จึงต้องการเสริมสร้างความรู้ และอยากให้ทุกคนในวงการตลาดทุนช่วยกันเผยแพร่ความรู้ให้กับพี่น้อง ญาติ และเพื่อนฝูง เพื่อไม่ให้ต้องเห็นข่าวไม่ดีแบบที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันอีก
ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมาตรการหลายอย่าง เมื่อพบเห็นเพจหรือโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวง หรือไม่เป็นความจริง จะมีระบบและมีการลงทุนจ้าง Third Party หรือ Service Provider เข้ามาช่วยรีบนำหน้าเพจหรือโฆษณาเหล่านั้นลง เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าไปคลิก เข้าไปเชื่อ หรือแม้กระทั่งเห็นเนื้อหาเหล่านั้น
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมี SET Contact Center และช่องทางอีเมล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสอบถามและตรวจสอบข้อมูลได้ก่อนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ
นายอัสสเดช กล่าวว่าอีกว่า ความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญ อยากให้ทุกคนรับทราบโดยพื้นฐานว่า โอกาสที่จะได้ผลกำไรจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ภาษาอังกฤษเรียกว่า “too good to be true” หรือดีเกินจริง ดังนั้น ต้องถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เห็นนั้นดีเกินจริงหรือไม่
“จากประสบการณ์ สิ่งที่เรียนรู้มาก็คือ อยากให้ทุกคนตั้งคำถามและมีสติว่า สิ่งที่เราเห็น สิ่งที่เขาเสนอ หรือสิ่งที่เขาโฆษณานั้นดีเกินจริงหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไร” นายอัสสเดชกล่าว
สำหรับจำนวนการโกง นายอัสสเดชกล่าวว่า ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้พัฒนาอยู่เรื่อย ๆ และมีการนำเทคโนโลยีที่ยกระดับขึ้นมาใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ดีด้วย โดยเท่าที่ได้รับข้อมูล ในไตรมาสแรก การหลอกลวงออนไลน์ด้านการลงทุนเป็นอันดับ 1 ของการหลอกลวงทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลและน่าเสียใจ และต่อจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงต้องหาทางสื่อสาร และผลักดันเรื่องนี้ให้มากขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง นิทรรศการ INVESTIGUARD เป็นการเรียนรู้แบบ Interactive Self-Discovery Museum ภายใต้แนวคิด “ดีเกินจริง” (Too Good to be True) สะท้อนให้เห็นว่าทุกคนมีสิทธิเป็นเหยื่อจากกลโกงที่มีฉากซับซ้อน ใช้แอบอ้างเป็น “คนที่ดีเกินจริง” (Too Good People) หลอกให้เชื่อด้วย “เรื่องที่ดีเกินจริง” (Too Good Story) และเร่งรัดให้ตัดสินใจด้วย “โอกาสที่ดีเกินจริง” (Too Good Opportunity) ผู้เข้าชมจะได้สวมบทบาทนักสืบเพื่อเรียนรู้และฝึกคิดวิเคราะห์ผ่านสถานการณ์จำลอง เกมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมทั้งรู้จักแหล่งข้อมูลด้านการลงทุนที่น่าเชื่อถือ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ ผู้เข้าชมจะได้รับผลจากการฝึกทักษะว่าเป็นยอดนักสืบระดับใด
พร้อมกับการเปิดตัวนิทรรศการพิเศษชุดใหม่ “INVESTIGUARD นักสืบกันโกง” นี้ ได้มีการจัดงานเสวนาหัวข้อ “INVESTIGUARD : รู้ทันภัยหลอกลงทุน” โดย พ.ต.ท. พากฤต กฤตยพงษ์ สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และคุณพิรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท. เพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับภัยหลอกลงทุน ให้ผู้สนใจ ผู้ลงทุนทั่วไป