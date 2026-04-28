ออมสินเปิดแนวคิด'ธนาคารเพื่อทุกชีวิต'-ตั้งเป้าปี 69สินเชื่อใหม่รวม2.7-3แสนล้าน

ผอ.ออมสินเปิดแนวคิด'ธนาคารเพื่อทุกชีวิต' SMART Social Bank For All Live เพื่อให้อยู่ในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า พร้อมตั้งเป้าหมายปีนี้ปล่อยกู้รายย่อย-ผู้ประกอบการ- Soft Loan ประมาณ 2.7-3 แสนล้านบาท เน้นกลุ่มมีวินัยทางการเงิน -กลุ่มไม่มีหลักค้ำประกัน-อื่นๆ ระบุภาพรวมเศรษฐกิจแม้จะมีวิกฤตแต่ก็ยังเป็นโอกาส และพร้อมช่วยเหลือลูกค้าเต็มที่
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารว่า ออมสินวางแนวทางในการดำเนินงานที่จะเป็น 'ธนาคารเพื่อทุกชีวิต'หรือ SMART Social Bank For All Live เพื่อให้อยู่ในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า โดยในปีนี้ตั้งเป้าหมายช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยมากกว่า 1 ล้านคน พร้อมทั้งตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 40% จากปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 120,000 ล้านบาท นอกเหนือจากโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง ฟื้นฟูธุรกิจ และสนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจใหม่ รวมถึงการส่งเสริมธุรกิจใหม่ผ่านแนวคิด “New Business Ecosystem” ทั้งนี้ ยอดรวมสินเชื่อใหม่ของธนาคารปีนี้ทั้งในส่วนของรายย่อย-ผู้ประกอบ-Soft Loan จะอยู่ที่ 2.7-3.0แสนล้านบาท และตั้งเป้ายอดสลากออมสินกว่า 113 ล้านบาทโดยจะเน้นการกระจายรางวัลมากขึ้น
ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสินกล่าวว่า เป้าหมายลูกค้าสินเชื่อของธนาคารก็คือลูกค้าที่มีวินัยโดยจะมีแคมเปญที่สนับสนุนหรือตอบแทนลูกค้าที่มีวินัยทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ ก็เป็นกลุ่มที่ไม่มีหลักประกัน หรือกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงสถาบันการเงิน รวมถึงกลุ่มซัพพลายเชนของลูกค้าธุรกิจต่างๆ และกลุ่มอื่นๆที่ต้องการสินเชื่อ ซึ่งนอกเหนือจากสินเชื่อของธนาคารเองแล้ว ยังมี Soft Loan อีก 1 แสนล้านบาทอีกด้วย
ทั้งนี้ จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังเผชิญแรงกดดันจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ราคาพลังงาน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยคาดว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ในระดับประมาณ 3.1–3.4% ขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัว โดยจีดีพี ปี 2569 อาจอยู่ที่ราว 1.4% ท่ามกลางความผันผวนของค่าเงินบาทและราคาน้ำมัน เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ดังกล่าว ธนาคารออมสินได้วางนโยบาย “10 PLUS” ครอบคลุม-พัฒนาในหลายมิติ ทั้งการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs การลงทุน เทคโนโลยี AI เศรษฐกิจสีเขียว (Green) การศึกษา และการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ทั้งนี้ ธนาคารเชื่อมั่นว่าการผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านความท้าทายทางเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสการเติบโตในระยะยาวได้อย่างมั่นคง
"ในช่วงเกือบ2เดือนที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ฝเรามีแนวคิดที่จะมุ่งแนวทาง"ธนาคารเพื่อทุกชีวิต" หรือ SMART Social Bank For All Live ที่จะดูแลทุกคนในทุกช่วงชีวิต และอย่างที่รู้กันในเรื่องเศรษฐกิจปี 68 ท้าทาย ปี 69 ก็ยังท้าทาย ดังนั้น ในสภาวการณ์เช่นนี้สิ่งที่เราจะดำเนินต่อไปในขณะนี้จะต้อง หนึ่งดอกเบี้ยกู้ต่ำคือต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ สองให้ลูกค้ามากกว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้หรือเครื่องมือช่วยเหลือ และสามเราจะไม่ทิ้งคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลัง แต่ที่สำคัญคือลูกค้าเองจะต้องรักษาวินัย ต้องจ่ายคืนหนี้เพราะไม่อย่างนั้นธนาคารเองก็จะไปต่อไม่ได้อย่างยั่งยืน และหากลูกค้ามีปัญหาก็ต้องเข้ามาหารือแก้ไขให้ถูกต้องกันไป เพราะธนาคารก็มีแนวทางการช่วยเหลือ การปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆไว้ช่วยเหลืออยู่แล้ว"