DAD รับรางวัล Best Securitization ระดับเอเชีย

The Asset นิตยสารด้านการเงินและการลงทุนชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ผู้จัดงาน Triple A Sustainable Finance Awards 2026 มอบรางวัล Best Securitization ประจำปี 2569 หมวด ASEAN Deal Awards ให้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน
ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ DAD กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับมอบนี้ มาจากการทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) มูลค่า 10,700 ล้านบาท ของโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่โดดเด่นทั้งด้านการออกแบบโครงสร้างทางการเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงินขององค์กรในระยะยาว
นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทุนผ่านตราสารอายุ 5 ปี และนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการนำวิธีการจัดสรรแบบ Small-lot first allocation มาใช้ในภาคเอกชน สะท้อนศักยภาพของ DAD ในการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่มีความทันสมัย โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล