42 แก๊งปั่นหุ้น MORE... รอ “สมนึก” ปิดคดีอีกคนเดียว / สุนันท์ ศรีจันทรา

การยื่นฟ้องกลุ่มผู้ร่วมขบวนการปั่นหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ยืดเยื้อมายาวนาน โดยเฉพาะผู้ต้องหาคนสำคัญที่ขอเลื่อนนัดอัยการมานับสิบครั้ง โดยล่าสุดนายสมนึก กยาวัฒนกิจ ประธานบริษัท เครือตงฮั้ว ก็ยังไม่ถูกส่งตัวเข้าสู่เรือนจำเหมือนผู้ต้องหาคนสำคัญรายอื่น ๆ
คดีปั่นหุ้น MORE เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้ร่วมขบวนการสร้างราคาหุ้นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษรวม 42 คน ได้สร้างพฤติกรรมอำพรางในการซื้อขายหุ้น MORE โยนคำสั่งซื้อขายระหว่างกัน มีเป้าหมายปล้นเงินจากโบรกเกอร์จำนวนรวมประมาณ 4,500 ล้านบาท
ปฏิบัติการปล้นโบรกเกอร์จำนวนกว่า 10 รายของแก๊งปั่นหุ้น MORE 42 ราย จัดแบ่งเป็นสองฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งโยนคำสั่งขายหุ้น และฝ่ายหนึ่งตั้งคำสั่งซื้อหุ้น แต่ฝ่ายที่สั่งซื้อไม่ชำระค่าหุ้นให้บริษัทโบรกเกอร์ ขณะที่ฝ่ายขาย โบรกเกอร์จะต้องชำระราคาค่าหุ้นจำนวนรวมประมาณ 4,500 ล้านบาท
แต่แผนแตกเสียก่อน โดยโบรกเกอร์ร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับการชำระค่าหุ้น MORE ให้แก๊งปั่นหุ้น ก่อนที่จะมีการสอบสวนและกล่าวโทษตามมา
ผู้ต้องหาชุดแรกจำนวน 28 คน ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำ หลังจากอัยการนำตัวส่งฟ้อง และศาลไม่ให้ประกันตัว ส่วนอีก 14 คนที่เหลือ จำนวน 7 คนได้หลบหนีออกนอกประเทศ โดยเฉพาะหัวโจกสำคัญอย่างนายอภิมุข บำรุงวงศ์ หรือเสี่ยปิงปอง ส่วนอีก 7 คนขอเลื่อนนัดอัยการมาตลอดรวมนับสิบครั้ง
จนเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา เหลือผู้ต้องหาคนสำคัญอีกเพียง 3 คนเท่านั้นที่อัยการนัดส่งตัวยื่นฟ้องต่อศาล ประกอบด้วย นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ หรือเฮียม้อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MORE และนายสมนึก กยาวัฒนกิจ ประธานกรรมการบริษัทในเครือ ตงฮั้ว
นางสาวปุณฑรีก์และนายอมฤทธิ์ เดินทางมาตามนัดของอัยการ และยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี แต่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว เกรงว่าจำเลยจะหลบหนี
ผู้ต้องหาปั่นหุ้น MORE จึงถูกส่งตัวเข้าเรือนจำแล้วรวม 34 ราย เหลือที่อยู่ระหว่างหลบหนี 7 ราย และนายสมนึกอีกเพียง 1 ราย โดยอัยการอนุญาตเลื่อนส่งฟ้องไปเป็นวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ เนื่องจากนายสมนึกยื่นร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่าพนักงานอัยการไม่สอบสวนเพิ่มเติมตามคำร้องขอความเป็นธรรม ซึ่ง ป.ป.ช. รับเรื่องไว้แล้ว คณะกรรมการอัยการจึงมีหนังสือแจ้งมายังอัยการคดีพิเศษให้เลื่อนส่งฟ้องนายสมนึกไปก่อน
นายสมนึกโลดแล่นในตลาดหุ้นมานานนับสิบปี อยู่ในฐานะนักลงทุนขาใหญ่ และเคยพัวพันการนำเข้าหมูเถื่อนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จับกุมดำเนินคดี เคยผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมาย จึงมีความรู้จักสนิทสนมกับผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมจำนวนมาก ช่วยให้มีช่องทางในการประวิงเวลาการถูกนำตัวส่งฟ้องศาล
การยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมจาก ป.ป.ช. อ้างพนักงานอัยการไม่สอบสวนเพิ่มเติมคดีที่ถูกกล่าวโทษ จนอัยการต้องเลื่อนนัดส่งตัวนายสมนึกฟ้องศาลไปอีกประมาณ 1 เดือน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประวิงเวลาการดำเนินคดี ซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม
นอกจากนายอภิมุขและพวกรวม 7 คนที่อยู่ระหว่างหลบหนีแล้ว เหลือนายสมนึกเพียงคนเดียวที่รอถูกส่งตัวเข้าเรือนจำ พร้อมกับพวกที่ส่งตัวไปก่อนหน้าแล้ว 34 คน
วันที่ 21 พฤษภาคมนี้ ต้องเฝ้าจับตาว่านายสมนึกจะมีวาระอะไรอีก เพื่อขอเลื่อนนัดอัยการอีก เพราะอ้างเหตุผลต่าง ๆ นานาของการเลื่อนนัดการนำตัวส่งฟ้องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 นัด
ถ้าปิดคดีนายสมนึกจบ คดีปั่นหุ้น MORE จะมีแก๊งที่ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำรวมทั้งหมด 35 คน
เหลือเพียงแก๊งนายอภิมุขและพวกรวม 7 คนเท่านั้น ที่ต้องตามล่าตัว ลากคอจากต่างประเทศนำตัวกลับมาเข้าคุก และปิดคดีปั่นหุ้น MORE ที่สั่นสะเทือนตลาดหุ้นเมื่อ 4 ปีก่อนเสียที