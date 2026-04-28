SPC อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 2.40 บาท

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 75) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ณ ห้อง Kingbridge Hall ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมติอนุมัติครบทุกวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ อาทิ การรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 การอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการพิจารณาวาระสำคัญอื่น ๆ ของบริษัท
โดยที่ประชุมมีมติสำคัญ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 2.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น และคงเหลือเงินปันผลสำหรับงวดนี้ในอัตรา 1.60 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569
สหพัฒนพิบูล หนึ่งในผู้ให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยศูนย์กระจายสินค้ามากกว่า 76 จุดทั่วประเทศ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างครบวงจร พร้อมพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป