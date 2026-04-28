I2 ปันผล 0.022 บ.-ปีนี้ลุยประมูลงานใหม่กว่า 5.7 พันลบ.

ผู้ถือหุ้น”ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ “พร้อมใจอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด0.022 บาท/หุ้น เตรียมรับทรัพย์ 22 พ.ค.นี้ ฟากผู้บริหาร “อธิพร ลิ่มเจริญ”ระบุ แนวโน้มธุรกิจไอทีขยายตัวได้ดี ลุยเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานใหม่มูลค่ารวมกว่า 5.7 พันล้านบาท มั่นใจช่วยผลักดันรายได้ปี 69 เติบโต 20%
นายอธิพร ลิ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (I2) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2568 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
“บริษัทฯต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามแผนและมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอในทุกปี ซึ่งหลังจากนี้ I2 ยังคงเดินหน้าสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป” นายอธิพร กล่าวแผนการดำเนินงานของในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 20% จากแผนการเตรียมเข้าร่วมประมูลงานโครงการจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
โดยเฉพาะในกลุ่ม Infrastructure, Drone, Cloud & Cybersecurity, Data Center และ AI เพื่อโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องของกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมุ่งขยายธุรกิจเกี่ยวกับด้าน ESG และด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าเข้าร่วมประมูลงานใหม่ มูลค่าประมาณ 5,700 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะคว้างานได้ไม่น้อยกว่า 30% และปัจจุบันยังมีงานที่รอเซ็นสัญญาอีกหลายโครงการ ซึ่งจะสนับสนุนให้มีปริมาณงานในมือรองรับรายได้ในระยะยาว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร I2 กล่าวอีกว่า แนวโน้มธุรกิจไอทีและเทคโนโลยีในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากการสนับสนุนของภาครัฐตามนโยบายเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลใประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯในการเข้ารุกธุรกิจ และมีโอกาสการได้รับงานมากขึ้นจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านไอทีมาเป็นเวลายาวนาน