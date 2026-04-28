ผู้ถือหุ้น IP ไฟเขียวปันผล 0.073 บาท/หุ้น

ผู้ถือหุ้น “อินเตอร์ ฟาร์มา” ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสดอัตรา 0.073 บาท/หุ้น วงเงินรวมกว่า 44 ล้านบาท กำหนดสิทธิรับปันผล 7 พฤษภาคม 2569 จ่ายเงินปันผล 25 พฤษภาคม 2569 พร้อมอนุมัติแผนเพิ่มทุน 4.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น รองรับการใช้สิทธิ์ IP ESOP-W1 ผู้บริหาร ย้ำเดินหน้าสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นต่อเนื่อง ปักหมุดขึ้นแท่นบริษัทนวัตกรรมสุขภาพครบวงจร ตั้งเป้ารายได้รวมปี 2569 โตขั้นต่ำ 10% แตะ 2,400-2,500 ล้านบาท
ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร สำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ เปิดเผยว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 อัตรา 0.073 บาทต่อหุ้น วงเงินรวม 44.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 60% ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่างๆทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย ซึ่งสูงกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ 50% ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้มีมติเห็นชอบแผนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 75,715,127.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 378,387,365 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 302,672,237.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 151,430,255 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น พร้อมเห็นชอบแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 302,672,237.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 304,922,237.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (IP ESOP-W1) โดยอนุมัติให้บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว
ดร.ตฤณวรรธน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทยืนยันเดินหน้าสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนที่ยึดมั่นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน ระยะสั้นถึงยาว ตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมสุขภาพครบวงจร ขับเคลื่อนรายได้เติบโตก้าวกระโดดต่อเนื่อง มั่นใจภาพรวมรายได้ปี 2569 เติบโตไม่น้อยกว่า 10% แตะ 2,400 – 2,500 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจับตาปัจจัยเสี่ยง ทั้งภายในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานการณ์สงครามและราคาน้ำมัน เพื่อบริหารจัดการเสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันถ่วงที