ผู้ถือหุ้น SSP โหวตหนุนจ่ายปันผล 0.205 บ.

ผู้ถือหุ้น“ เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น” มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.205 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และเตรียมจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ ซีอีโอเผยแผนเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานในปี 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.205 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 กำหนดจ่ายเงินวันที่ 21 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 ยังได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 22 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เมื่อรวมกับปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ จ่ายปันผลรวมทั้งสิ้น 0.325 บาท/หุ้น
สำหรับความคืบหน้าการขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสู่เป้าหมาย 1 GW ภายในปี 2573 ยังคงเป็นไปตามแผน โดยปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอีกกว่า 420 เมกะวัตต์ ทั้งในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน โดยจะทยอย COD ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนปี 2573 และตามที่บอร์ดได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Yamaga ในประเทศญี่ปุ่น ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 นั้น ถือเป็นโครงการที่ 2 ที่กลุ่มบริษัท SSPพิจารณาจำหน่ายออก ซึ่งจะช่วยสร้างกระแสเงินสดและกำไรให้กับบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น
“ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้น จากเงินปันผล 0.10 บาท/หุ้น สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เงินปันผล 0.20บาท/หุ้น ในปี 2567 และ 0.325 บาท/หุ้น สำหรับปี 2568 รวมไปถึงโครงการซื้อหุ้นคืนที่ทั้งหมดได้ดำเนินการตัดหุ้นซื้อคืนและลดทุน ซึ่งช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับรักษาระดับโครงสร้างการเงินที่เหมาะสม และขยายการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กัน นอกจากโครงการในมือแล้ว บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นแสวงหาการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากมีความพร้อมบริษัทฯ จะนำแจ้งประกาศการลงทุนใหม่ ๆ ให้นักลงทุนทราบต่อไป” นายวรุฒม์กล่าว