หุ้นปิดเช้าลบ 7.52 จุดผันผวนตามหุ้น DELTA แม้ทำนิวไฮ กลุ่มท่องเที่ยวร่วงหลังตัวเลข นทท.ติดลบ

ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าที่ 1,471.61 จุด ลดลง 7.52 จุด (-0.51%) มูลค่าซื้อขายราว 32,257 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีผันผวนเคลื่อนในแดนบวกและแดนลบ โดยทำจุดสูงสุด 1,489.78 จุด และจุดต่ำสุด 1,468.61 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ดัชนีผันผวนมาก ถูกแรงกดด้น
จากราคาหุ้น DELTA ที่มีความผันผวนหลังราคาปรับขึ้น 320 บาท ทำจุดสูงสุดใหม่และราคาหุ้นอ่อนตัวลงมา แม้ว่า DELTA จะเปิดเผยประกอบการในไตรมาส 1/69 เติบโตโดดเด่นมาก ได้ประโยชน์จาก Data Center และ AI อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาจากจุดต่ำจุดสุดกว่า 7% ทำให้เกิด Sell on fact ประกอบกับความกังวลราคาขึ้นแรงอาจเข้าข่ายเกณฑ์ Cash Balance T2 อีก
ขณะเดียวกันเช้านี้หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวปรับตัวลดลง โดยเฉพาะ AOT และ MINT โดย AOT ปรับตัวลงหลังการเปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์กลับมาติดลบ เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว รวมทั้งราคาน้ำมันที่พุ่งสูงกดดันต้นทุนสายการบิน ด้าน MINT วานนี้มีการประชุมนักวิเคราะห์ และเช้านี้เริ่มมีการปรับประมาณการกำไรลง ซึ่งคาดผลประกอบการในไตรมาส 1/69 อาจเติบโตต่ำคาด จากค่าใช้จ่ายในยุโรปที่สูงขึ้น รวมทั้งแนวโน้มยอดจองห้องพักในอนาคตเริ่มลดลงด้วย
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ โดย DELTA น่าจะยังเคลื่อนไหวผันผวนต่อ ขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอน พร้อมทั้งให้กรอบแนวรับ 1,465 จุด และแนวต้าน 1,485 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,136.05 ล้านบาท ปิดที่ 304.00 บาท ลดลง 6.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,720.86 ล้านบาท ปิดที่ 191.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,659.59 ล้านบาท ปิดที่ 35.00 บาท ลดลง 0.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,628.31 ล้านบาท ปิดที่ 350.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,520.00 ล้านบาท ปิดที่ 13.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท