TIDLOR ได้รับการรับรองมาตรฐาน CAC Certified

บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Tidlor Holdings (TIDLOR) ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) สำหรับรอบปี2569 ถึง 2572 ในระดับ Certified (2 ดาว) ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันถึงเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลของกลุ่ม Tidlor Holdings ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการทางการเงินที่เข้าถึงง่าย เป็นธรรม และโปร่งใส (The Leading Financial Inclusion Service Provider)
การรับรองในครั้งนี้ เป็นผลพิสูจน์จากการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมของบริษัทในกลุ่ม Tidlor Holdings ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการเงินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน และยังสอดคล้องกับกรอบ ESG ในมิติด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ สำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.tidlorinvestor.com