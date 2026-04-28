ผู้ถือหุ้น PIS ให้จ่ายปันผล 0.20 บ.-ลุยประมูลงานดันรายได้โตกว่า10%

ผู้ถือหุ้น "โปร อินไซด์ " อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 68 เป็นเงินสด ในอัตรา 0.20 บาท/หุ้น จ่อขึ้น XD วันที่ 6 พ.ค.69 กำหนดจ่าย 27 พ.ค.นี้ ฟากซีอีโอเผยลุยประมูลงานระดับพันล้านหลายโปรเจค พร้อมมุ่งพัฒนาโซลูชั่นไอที เสริมศักยภาพการแข่งขัน ปักหมุดรายได้ปี 69 เติบโต 10-15% ทุบสถิติสูงสุดใหม่
นางเบญญาภา เฉลิมวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) (PIS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2568 (มกราคม-ธันวาคม 2568) ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108 ล้านบาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 พฤษภาคม และจ่ายปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 มีรายได้รวม 3,132 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 113% เทียบปีก่อนมีรายได้รวม 1,471 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 271 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163% เทียบปีก่อนมีกำไรสุทธิ 103 ล้านบาท โดยได้รับแรงหนุนจากการได้รับงานโครงการขนาดใหญ่จากทางภาครัฐ และสามารถส่งมอบงานได้ตามแผน
สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในปี 2569 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จากแรงหนุนของนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ของภาครัฐ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เมืองอัจฉริยะ และระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์ที่เริ่มดำเนินงานมากขึ้น และคาดว่าจะได้รับการผลักดันจากรัฐบาลต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่ส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปีนี้ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 10-15% สร้างสถิติใหม่สูงสุด
“บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าร่วมการประมูลงานโครงการของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจหลายโครงการที่มีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่ม Backlog ให้มีมูลค่าสูงขึ้น และมุ่งมั่นศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ อาทิ ด้าน AI-driven Security, Cloud-based Data Management และบริการ IT Outsourcing รวมถึงนำเสนอโซลูชันสอดคล้องความต้องการของลูกค้า เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ เสริมศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการได้รับงานโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต สนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด” นางเบญญาภากล่าว