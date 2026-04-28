หุ้นแกว่งขึ้นรับกำไร DELTA ทำนิวไฮ เตือนระวังความผันผวนเสี่ยงถูกยกขึ้น T2

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวขึ้นรับหุ้น DELTA จะเป็นปัจจัยหลักผลักดันดัชนี หลังจากแจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 1/69 ทำสถิติสูงสุดใหม่ และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ค่อนข้างมาก และยังมี Sentiment จาก NASDAQ ยังทำ New high ต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ยังต้องระมัดระวังความผันผวน จากการที่ DELTA ติด Cash balance T1 หากราคาขึ้นร้อนแรงมาก และตลาดหลักทรัพย์ฯอาจประกาศยกระดับมาตรการขึ้น T2 จะส่งผลให้ DELTA มีโอกาสหลุด SET50 และอาจมีแรงขายออกมา
โดยให้แนวต้าน 1,495-1,500 จุด แนวรับ 1,465-1,470 จุด