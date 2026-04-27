ไทยพาณิชย์ออกสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนหนุนเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤตพลังงาน-ดอกเบี้ยปีแรก2.99%

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขานรับแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เสริมสภาพคล่องช่วยลูกค้าเอสเอ็มอีลดผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง ออกสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainable Financing) วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ผ่อนชำระนาน 10 ปี และสินเชื่อเช่าซื้อรถประหยัดพลังงานวงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท ผ่อนชำระนาน 5 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.99% ในปีแรก หวังกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเร่งเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนพลังงานเดิมสู่พลังงานสะอาด ยกระดับเป็นธุรกิจสีเขียว รับกับบริบทการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต
นางพิกุล ศรีมหันต์ Chief Debt Recovery Management Officer และ Chief Business Banking Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางสร้างแรงกดดันต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากมีต้นทุนในการดำเนินงานสูงขึ้นจากการปรับตัวเพิ่มของราคาพลังงาน ประกอบกับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินเร่งช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้วยการเติมเงินใหม่และการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้เดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความจำเป็นของลูกค้า ซึ่งธนาคารพร้อมให้การช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ พร้อมกันนี้ ธนาคารเปิดตัว สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainable Finance) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.99% ในปีแรก เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปลงทุนเพื่อลดต้นทุนในระยะยาว และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทั้งนี้ สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainable Financing) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.99% ในปีแรก ประกอบด้วย สินเชื่อสำหรับธุรกิจ วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 10 ปี และสินเชื่อเช่าซื้อรถประหยัดพลังงาน วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี นอกจากนี้ ธนาคารพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งการให้คำปรึกษาเชิงลึก การจัดอบรมสัมมนาผ่านหลักสูตรความยั่งยืน และการติดตามวัดผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
“สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ไม่เพียงกระทบราคาพลังงานในระยะสั้น แต่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้ธุรกิจต้องดำเนินงานภายใต้ต้นทุนที่สูงขึ้นและรายได้ที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมองวิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสในการปรับตัวจากธุรกิจที่พึ่งพาโครงสร้างพลังงานเดิมไปสู่ธุรกิจที่ใช้พลังงานสะอาดเพื่อเป็นธุรกิจสีเขียวสอดรับกับบริบทการแข่งขันในอนาคต โดยสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจเริ่มโครงการตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569"