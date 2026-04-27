หุ้นปิดพุ่ง 23.03 จุด กลุ่มชิ้นส่วนฯ เด้งตามหุ้นเทคสหรัฐ-แรงซื้อกลับหุ้นใหญ่ เกาะติดงบ DELTA

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,479.13 จุด เพิ่มขึ้น 23.03 จุด (+1.58%) มูลค่าซื้อขาย 47,219.93 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นแรง โดยทำจุดสูงสุด 1,484.13 จุด และจุดต่ำสุด 1,463.00 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 220 หลักทรัพย์ ลดลง 230 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 213 หลักทรัพย์
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้น ได้แรงหนุนหลักจากการปรับตัวขึ้นของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐฯ รวมทั้งมีแรงซื้อคืนในหุ้นขนาดใหญ่ หลังจากที่ปลายสัปดาห์ก่อนมีแรงขายออกมาลดความเสี่ยงจากความกังวลการปรับลดน้ำหนักของ MSCI ขณะที่บรรยากาศการลงทุนโดยรวมผ่อนคลายหลังมีรายงานว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอสันติภาพใหม่ต่อสหรัฐฯ
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดดัชนีชะลอความร้อนแรงลง ระหว่างที่นักลงทุนรอติดตามการประชุมธนาคารกลางในหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 29 เม.ย. นี้ ขณะที่ปลายสัปดาห์วอลุ่มน่าจะเบาบางลงช่วงเข้าใกล้วันหยุดยาวของไทย และติดตามผลประกอบการของ DELTA วันนี้ ซึ่งจะมีผลต่อภาพรวมตลาด ประเมินกรอบแนวรับ 1,470 จุด และแนวต้าน 1,490 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,185.24 ล้านบาท ปิดที่ 310.00 บาท เพิ่มขึ้น 20.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,803.15 ล้านบาท ปิดที่ 131.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,614.20 ล้านบาท ปิดที่ 149.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,110.80 ล้านบาท ปิดที่ 35.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,047.45 ล้านบาท ปิดที่ 190.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท