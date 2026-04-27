Money20/20 Asia สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในกรุงเทพฯ ดึงผู้นำฟินเทคทั่วโลกเข้าร่วมงาน

Money20/20 งานฟินเทคชั้นนำระดับโลกและเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมการเงิน ปิดฉากการจัดงาน 3 วันอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยเวทีเสวนาที่กำหนดทิศทางอุตสาหกรรม การสร้างเครือข่ายคุณภาพสูง และเนื้อหาบนเวทีที่เข้มข้น ระหว่างวันที่ 21–23 เมษายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
ปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,500 คน เพิ่มขึ้น 40% ในปีที่ 3 ของการจัดงาน พร้อมวิทยากรกว่า 360 คน ถ่ายทอดเนื้อหามากกว่า 100 ชั่วโมง ผ่าน 4 เวทีหลัก ขณะที่พื้นที่จัดแสดง Money Hall เต็มไปด้วยความคึกคักจากผู้เข้าร่วม ผู้สนับสนุน และผู้แสดงสินค้าจากกว่า 90 ประเทศ ตลอดทั้งงาน บริษัทต่าง ๆ รายงานถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเจรจาความร่วมมือ การสาธิตผลิตภัณฑ์ และการพูดคุยกับนักลงทุน ซึ่งต่อยอดไปสู่โอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงตลอด 3 วัน
“Money20/20 Asia คือเวทีที่เอเชียขับเคลื่อนธุรกิจจริง การเติบโตของจำนวนผู้เข้าร่วมในระดับสถิติ ควบคู่กับการมุ่งเน้นด้านคุณภาพ ทั้งในแง่ของผู้เข้าร่วม การสนทนา เนื้อหา และประสบการณ์ภายในงาน กำลังต่อยอดไปสู่ความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับผู้นำที่กำหนดอนาคตของบริการทางการเงินในภูมิภาค นี่คือเหตุผลที่เรายืนหยัดในฐานะงานฟินเทคคุณภาพอันดับ 1 ของเอเชีย” กล่าวโดย คุณ Danny Levy, Money20/20’s Executive Vice President & Managing Director ของ Money20/20 Asia and Middle East.
เทคโนโลยี AI การชำระเงินข้ามพรมแดน ดิจิทัลแบงกิ้ง และการเติบโตอย่างรวดเร็วของสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นสเตเบิลคอยน์ โทเคนไนเซชัน และสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDCs) ถือเป็นประเด็นหลักที่กำหนดทิศทางของเวทีสำคัญภายในงาน Money20/20 Asia ผู้นำจากธนาคารระดับโลก ฟินเทค และหน่วยงานกำกับดูแล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในหลากหลายมิติ ตั้งแต่ความเชื่อมั่นในระบบธนาคาร การเงินที่ไร้รอยต่อ (invisible finance) โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ อนาคตของดิจิทัลแบงก์ ไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านด้านความยั่งยืนของอาเซียน
“เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงการทำให้การเงินเป็นดิจิทัล แต่คือการทำให้การเงินเข้าถึงและยึดโยงกับผู้คนมากขึ้น” กล่าวโดย คุณดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สะท้อนถึงการมุ่งเน้นนวัตกรรมที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลาง และการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ
ประเด็นเหล่านี้ถูกถ่ายทอดอย่างชัดเจนผ่านหลายเซสชันที่ได้รับความสนใจสูงสุดของงาน โดยในวันแรกของงาน เวที “Technology, Trust and the Future of Banking in Asia” ได้รวบรวม คุณ Scarlett Sieber จาก Money20/20 และ คุณขัตติยา อินทรวิชัย จาก ธนาคารกสิกรไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนถึงบทบาทของโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่และ AI ในการนิยามความเชื่อมั่นและความยืดหยุ่นของระบบธนาคารใหม่อีกครั้ง โดย คุณขัตติยา อินทรวิชัย กล่าวว่า “ความไม่แน่นอนกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ ธนาคารจะยังคงมีอยู่ แต่รูปแบบการดำเนินธุรกิจของธนาคารจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง”
ในวันที่ 2 ของงาน เน้นย้ำถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านเซสชัน “The Rise of Blockchain and Stablecoin Payment Rails” ซึ่งรวบรวมผู้นำจาก Uquid Pantera Capital VelaFi และ Trace Finance มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินข้ามพรมแดนยุคใหม่ ขณะที่วันที่ 3 เซสชัน “The New Paradigm of Cross-Border Money Flows and International Expansion” ได้รวบรวมผู้แทนจาก Money20/20 TenPay Global Fiserv และ Ant International มาร่วมวิเคราะห์ถึงแนวทางที่ผู้นำด้านการชำระเงินของเอเชียกำลังพัฒนาระบบที่เชื่อมต่อกันได้ (interoperable) และรองรับหลายรูปแบบ (multi-rail) เพื่อขับเคลื่อนการขยายธุรกิจสู่ระดับโลก
นอกจาก ธนาคารกสิกรไทย แล้ว ภายในงานยังได้รับการเข้าร่วมอย่างคับคั่งจากธนาคารชั้นนำทั้งระดับโลกและภูมิภาค โดยมีผู้บริหารระดับสูงจาก Standard Chartered, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Citi และ DBS Bank เข้าร่วมตลอดทั้ง 3 วัน
ด้าน FXC Intelligence ร่วมกับ Money20/20 นำเสนอรายงานใหม่ “The New Era of Asia’s Cross-Border Payments” ซึ่งสะท้อนการเติบโตอย่างรวดเร็วของเอเชีย การเชื่อมต่อระบบที่เพิ่มขึ้น และการบรรจบของเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังกำหนดอนาคตของการเงินข้ามพรมแดน ขณะเดียวกัน ภายในงาน Press Lunch ยังมีการเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของ Money20/20 เรื่อง “The New Intersection of Money – Where TradFi and DeFi Converge” ที่ถ่ายทอดภาพการผสานกันระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและการเงินแบบกระจายศูนย์ ซึ่งกำลังก้าวขึ้นมาร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตของบริการทางการเงิน
ภายในช่วง Startup Media Panel ของงาน Money20/20 Asia ได้เปิดเวทีนำเสนอสตาร์ทอัพดาวรุ่ง 5 ราย ได้แก่ Boost Capital TrustPlus AI Continuum Eazy Digital และ zkMe ซึ่ง zKme เป็นผู้ชนะจากเวที Startup Pitch นอกจากนี้ ภายในงานยังมีโซน Startup and Investor Park ที่เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพในเอเชียแปซิฟิกได้พบกับนักลงทุนระดับโลก พร้อมร่วมแข่งขันเพื่อคว้า Golden Ticket สู่โครงการ Startupbootcamp Sustainability Singapore Accelerator ประจำปี 2026 โดยโครงการดังกล่าวสนับสนุนผู้ก่อตั้งผ่านโอกาสในการนำเสนอผลงาน การเข้าถึงนักลงทุน และการต่อยอดธุรกิจสู่การเติบโตในตลาดฟินเทคที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในเอเชีย
ด้าน Policy20 ภายในงาน Money20/20 Asia 2026 ได้รวบรวมผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานกำกับดูแล และผู้นำอุตสาหกรรมกว่า 80 คนจากทั่วเอเชีย เพื่อหารือถึงการเติบโตของ “sovereign intelligence” ในระบบการเงินโลก โดยในการประชุมแบบปิดระดับผู้ว่าการและประธานองค์กร ผู้เข้าร่วมได้เห็นพ้องใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การผสานคุณค่าของภูมิภาคเข้ากับมาตรฐานระดับโลก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดนที่เชื่อมต่อกันได้ควบคู่กับการเคารพอธิปไตยของแต่ละประเทศ และการขับเคลื่อนการกำกับดูแลด้วยข้อมูลและ AI แบบเรียลไทม์
หลังจากความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกรุงเทพฯ Money20/20 ได้ยืนยันการกลับมาจัดงานอีกครั้งที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในเดือนเมษายน 2570