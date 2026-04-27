ฮ่องกงเปิดศึกชิงเจ้าตลาดคริปโต ดัน Bitfire ระดม 10,000 BTC ท้าชน ETF อเมริกา

เกมแย่งชิงตลาดทุนคริปโตเอเชียร้อนแรงไม่หยุด เมื่อบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง Bitfire Group เตรียมเปิดกลยุทธ์ Alpha BTC ภายใต้ใบอนุญาต มุ่งระดมเม็ดเงินบิทคอยน์กว่า 10,000 BTC (ราว 760 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากผู้ลงทุนสถาบันและตระกูลมหาเศรษฐี แผนนี้ไม่ใช่แค่การตั้งกองทุนธรรมดา หากแต่คือปฏิบัติการดึงสภาพคล่องบิทคอยน์ของเอเชียออกจากชายคา ETF อเมริกันและแพลตฟอร์มนอกชายฝั่ง เข้าสู่ระบบการเงินที่ฮ่องกงควบคุมกฎเกณฑ์เองได้ทั้งหมด ภายใต้แบล็กราวด์ของ หลี่ หลิน ผู้ก่อตั้ง HTX (อดีต Huobi) ที่ทยอยย้ายทีมเทรดและพอร์ตการลงทุนจาก Avenir Group เข้ามาอยู่ใต้ Bitfire เป้าหมายนี้จึงมีน้ำหนักมากกว่าตัวเลขที่ชวนตะลึง เพราะมันคือการเดิมพันครั้งสำคัญของฮ่องกงในศึกชิงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแห่งโลกคริปโต
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง Bitfire Group กำลังวางหมากครั้งใหญ่ภายใต้การนำของ ลีวอ เวง (Livio Weng) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ประกาศเป้าหมายดึงดูดเงินลงทุนบิทคอยน์กว่า 10,000 BTC เข้าสู่กลยุทธ์ที่ใช้สกุลเงินบิทคอยน์เป็นฐานภายใต้ชื่อ Alpha BTC โดยคาดว่าจะใช้ตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงบิทคอยน์ หรืออิงกับกองทุน IBIT ของ BlackRock เป็นเครื่องมือหลัก ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ยิ่งทวีความน่าสนใจเมื่อรู้ว่าเบื้องหลังคือ หลี่ หลิน ผู้ก่อตั้งกระดานเทรด HTX (หรือ Huobi เดิม) ที่กำลังย้ายระบบซื้อขายและทีมงานการลงทุนจาก Avenir Group ซึ่งเป็นสำนักงานจัดการความมั่งคั่งครอบครัวของเขา เข้ามาอยู่ใต้ร่ม Bitfire Group อย่างเป็นระบบ
Avenir Group ในเวลานี้ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ถือครองสถานะการลงทุนใน ETF บิทคอยน์ของสหรัฐฯ รายใหญ่ที่สุดของเอเชีย ผ่านการลงทุนใน IBIT มูลค่ามหาศาลถึง 908 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขดังกล่าวยืนยันชัดเจนว่าทุนเอเชียจำนวนมหาศาลถือครองบิทคอยน์ผ่านโครงสร้างของวอลล์สตรีทอยู่แล้ว ไม่ว่าจะผ่าน ETF จดทะเบียนในสหรัฐฯ ซึ่งแพลตฟอร์มนอกชายฝั่ง บริษัทจดทะเบียน หรือกองทุนส่วนบุคคลที่รู้จักบิทคอยน์อย่างลึกซึ้ง แต่ยังต้องการรูปแบบการลงทุนที่ธนาคาร ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และผู้กำกับดูแลยอมรับได้
จุดอ่อนนั้นกลายเป็นช่องว่างให้ Bitfire ฉวยโอกาส ดึงเงินทุนเข้ามาใกล้บ้าน วางไว้ภายในตลาดที่ฮ่องกงควบคุมกฎเกณฑ์ และเปลี่ยนสถานะบิทคอยน์จากสินทรัพย์ที่ต้องลักลั่นเข้าผ่านประตูข้างให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินในภูมิภาคอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
ถ้าจะเข้าใจเกมนี้ให้ทะลุปรุโปร่ง ต้องมองแยก “บิทคอยน์” ออกจาก “หีบห่อ” ที่ใช้ห่อหุ้มมัน บิทคอยน์ซื้อขายกันทั่วโลกอยู่แล้ว ใครก็ตามสามารถดูราคาเดียวกัน ส่งสินทรัพย์เดียวกัน และชำระบนเครือข่ายเดียวกันได้ แต่ผู้ลงทุนรายใหญ่แทบไม่มีใครเข้าถึงบิทคอยน์โดยตรงแบบนั้น กองทุนครอบครัว บริษัทจดทะเบียน ผู้จัดการสินทรัพย์ หรือกลุ่มบุคคลผู้มั่งคั่ง ล้วนต้องการบริการรับฝากทรัพย์สิน ระบบบริหารความเสี่ยง งบการเงินที่ตรวจสอบได้ บุคคลผู้รับผิดทางกฎหมาย และหน่วยงานกำกับที่มีขอบเขตอำนาจชัดเจน
นี่คือเหตุผลที่กองทุน ETF บิทคอยน์แบบสปอตในสหรัฐฯ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทรงพลัง เพราะเปิดทางให้ผู้ลงทุนซื้อสถานะบิทคอยน์ผ่านบัญชีโบรกเกอร์เดิม ๆ บนช่องทางตลาดหลักทรัพย์ที่คุ้นเคย โดยมีผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่และผู้รับฝากทรัพย์ภายใต้ใบอนุญาตยืนเคียงข้าง ดังที่ CryptoSlate เคยรายงานไปก่อนหน้านี้ถึง Laurore Ltd. ซึ่งเปิดเผยว่าถือครอง IBIT มูลค่ากว่า 436 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนว่า wrapper แบบอเมริกันแก้ปัญหาให้ทุนโลกได้จริงในแง่ทำให้บิทคอยน์ถือครองง่ายขึ้นภายใต้ครรลองการเงินดั้งเดิม แต่ข้อเสียมหาศาลคือการรวมศูนย์การเข้าถึงส่วนใหญ่ไว้ในตลาดสหรัฐฯ
ฮ่องกงกำลังเล่นเกมเดียวกัน แต่เปลี่ยนตัวผู้คุมกฎเกมเป็นตัวเอง ภายใต้ใบอนุญาตของฮ่องกงสามารถสร้างเงื่อนไขการเจรจากับนักลงทุนเอเชียในเขตเวลาเดียวกัน ภายใต้กฎระเบียบภูมิภาค และผ่านตลาดที่ใช้อยู่แล้วในการลงทุนหุ้น ผลิตภัณฑ์โครงสร้าง การบริหารความมั่งคั่ง และเงินทุนของสำนักงานครอบครัว สำหรับผู้ลงทุนมืออาชีพในฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน และแม้แต่จีนแผ่นดินใหญ่ ประเด็นนี้ส่งผลต่อทุกมิติ ตั้งแต่สำนักงานกฎหมายที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ธนาคารที่รับสัมผัสเงินทุน เขตอำนาจศาลที่มีผลบังคับใช้ และหน่วยงานรัฐที่กำกับ
สองปีที่ผ่านมาฮ่องกงเตรียมโครงสร้างเพื่อบทบาทนี้มาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดสัญญาฮ่องกง (SFC) ได้ทยอยออกใบอนุญาตให้แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์เสมือนจริง ขยายพื้นที่ให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้การกำกับดูแล และพยายามเพิ่มสภาพคล่องด้วยการอนุญาตให้แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตเชื่อมต่อสมุดคำสั่งซื้อขายระดับโลกกับบริษัทในเครือในต่างประเทศ ภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ที่คลอดออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2568 ความยืดหยุ่นเชิงปฏิบัตินี้คือสัมปทานที่จงใจออกแบบมาเพื่อให้ตลาดคริปโตฮ่องกงอยู่อย่างไม่โดดเดี่ยว และมีประโยชน์เพียงพอกับทุนจริงจัง
ในอีกฟากหนึ่ง ฮ่องกงยังเร่งเครื่องเรื่องเหรียญเสถียร ด้วยการผ่านร่างกฎหมาย stablecoin ในเดือนพฤษภาคม 2568 สร้างกรอบใบอนุญาตให้ผู้ออกเหรียญที่อ้างอิงเงินสกุลหลัก และระบอบนี้มีผลบังคับใช้จริงในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน ผู้เล่นอย่าง Standard Chartered, Animoca และ HKT ต่างอยู่ในแถวหน้าของการแข่งขันผลิตเหรียญ stablecoin สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงภายใต้การกำกับดูแล แม้เหรียญเสมือนจะถูกวางตำแหน่งอยู่คนละมุมของตลาดการเงิน แต่รูปแบบการลงทุนนั้นสอดคล้องกับอนุพันธ์บิทคอยน์เหล่านี้โดยสมบูรณ์ ฮ่องกงต้องการให้สถานที่ซื้อขาย ผู้ออกเหรียญ ผู้จัดการสินทรัพย์ ทั้งหมดดำเนินงานภายใต้กติกาที่ตัวเองเขียนขึ้น
มิติเหล่านี้ส่งผลให้ Alpha BTC มีน้ำหนักมากกว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์กองทุนทั่วไป เพราะจะกลายคือแกนกลางของความพยายามครั้งใหญ่ที่จะยกระดับคริปโตจากกิจกรรมนอกชายฝั่ง ให้กลายเป็นการก่อร่างทุนภายใต้การกำกับดูแลอย่างแท้จริง
ขณะที่บิทคอยน์นั้นไร้พรมแดน แต่ประตูทางเข้าบิทคอยน์กำลังถูกตีเส้นเขตแดนชัดเจนขึ้นทุกวัน คำสัญญาดั้งเดิมของบิทคอยน์คือเงินที่ไร้พรมแดน แต่ทุนก้อนใหญ่ที่สุดที่ไหลเข้าสินทรัพย์นี้กลับนิยมให้สถานะการลงทุนของตนถูกล้อมด้วยพรมแดนที่ปลอดภัย พวกเขาต้องการหน่วยงานกำกับ ตลาดจดทะเบียน สัญญารับฝาก สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย และผู้จัดการที่สามารถโทรหาได้ทันทีเมื่ออะไรผิดพลาด
นี่สร้างรอยแยกที่สร้างความหวาดหวั่น เนื่องจากตัวสินทรัพย์เคลื่อนย้ายข้ามโลกได้ภายในไม่กี่นาที แต่โครงสร้างสถาบันที่ห่อหุ้มมันกลับขยับตามกฎหมายท้องถิ่น การเมืองในประเทศ และพฤติกรรมตลาดในภูมิภาค และนี่คือจุดที่การแข่งขันเชิงภูมิศาสตร์จะเริ่มขึ้น
โดยที่ผ่านมาสหรัฐฯ ครอบงำการเข้าถึงบิทคอยน์ผ่าน ETF มาโดยตลอด โดยมี IBIT ของ BlackRock เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของวอลล์สตรีท เหนือกระแสการซื้อขายนี้ แพลตฟอร์มนอกชายฝั่งยังคงคุมกิจกรรมรายย่อยและอนุพันธ์ในสัดส่วนสูง โดยเฉพาะผู้ใช้ที่ต้องการความเร็ว เลเวอเรจ และการเข้าถึงที่หลวมกว่า
ขณะที่ฮ่องกงกำลังพยายามชิงส่วนแบ่งพื้นที่ตลาดคริปโต โดยดึงเม็ดเงินทุนในภูมิภาคเอเชียที่ต้องการสถานะบิทคอยน์ภายใต้กฎเกณฑ์ แต่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานตลาดสหรัฐฯ
สิ่งที่นักลงทุนตั้งคำถามคือ ทำไมทุกอย่างถึงปะทุขึ้นในตอนนี้? นั่นเพราะฮ่องกงกำลังแข่งขันเพื่อรักษาความเกี่ยวข้องในฐานะศูนย์กลางการเงิน ขณะที่สิงคโปร์ ดูไบ สหรัฐฯ และยุโรปต่างกำลังสร้างระบอบสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเอง ส่วนจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงคุมเข้มการซื้อขายคริปโตอย่างเคร่งครัด นั่นทำให้บทบาทของฮ่องกงเปราะบางแต่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะฮ่องกงสามารถเป็นสนามนอกชายฝั่งภายใต้การควบคุม สำหรับการทดลองทางการเงินที่ปักกิ่งไม่มีวันยอมให้เกิดขึ้นเต็มรูปแบบ โดยที่ผ่านมาฮ่องกงได้เปิดตัว ETF คริปโตแบบสปอตไปแล้วในปี 2567 ขยายการออกใบอนุญาตกระดานเทรด เร่งออกกฎ stablecoin และสำรวจผลิตภัณฑ์สินทรัพย์เสมือนในวงกว้าง ในฐานะส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ศูนย์กลางการเงินอย่างจงใจ
แน่นอนว่าขีดจำกัดมีอยู่ เป้าหมายเม็ดเงิน 760 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้น ใหญ่พอให้สะดุดตา แต่มันยังเล็กจิ๋วเมื่อเทียบกับเม็ดเงิน ETF ของสหรัฐฯ กลยุทธ์ที่อิงอนุพันธ์ก็แบกความเสี่ยงในตัว โดยเฉพาะเมื่อผลตอบแทนขึ้นอยู่กับออปชัน การซื้อขายส่วนต่างราคาพื้นฐาน (basis trade) ความผันผวน และจังหวะตลาด อีกทั้งฮ่องกงยังต้องบริหารความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างการสร้างเมืองหลวงแห่งคริปโตในซีกโลกเอเซีย กับความกังวลของปักกิ่ง ต่อการขยายตัวของสินทรัพย์ดิจิทัลนอกชายฝั่งที่รวดเร็ว เราได้เห็นแล้วจากเหตุการณ์เมื่อปี 2567 ที่หน่วยงานกำกับดูแลจีนร้องขอให้โบรกเกอร์บางแห่งระงับกิจกรรม tokenization สินทรัพย์ในโลกจริงในฮ่องกง
ถึงกระนั้น ทิศทางที่ฮ่องกงกำลังเดินก็คมชัดเกินจะมองข้าม การยอมรับบิทคอยน์กำลังเคลื่อนเข้าสู่ช่วงที่ปัญหาหลักไม่ใช่การถามว่า สถาบันจะซื้อสินทรัพย์ได้หรือไม่ อีกต่อไป แต่เป็นคำถามว่า พวกเขาจะใช้ระบบไหนในการซื้อขายต่างหาก
ถ้าเงินทุนเอเชียจำนวนมากขึ้นถูกถือครองผ่านโครงสร้างควบคุมของฮ่องกง กระแสเงินทุนก็อาจเริ่มตอบสนองต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของฮ่องกง วัฏจักรการบริหารความมั่งคั่งของเอเชีย สภาพคล่องในภูมิภาค และพฤติกรรมผู้ลงทุนท้องถิ่น การค้นพบราคาอาจค่อย ๆ ลดการผูกขาดโดยศูนย์กลางสหรัฐฯ ลง โดยเฉพาะหากผลิตภัณฑ์ของฮ่องกงเติบโตไปไกลกว่าสถานะลงทุนแบบพาสซีฟ เข้าสู่การปล่อยกู้ ตราสารอนุพันธ์ การสร้างรายได้แบบมีโครงสร้าง และการบริหารเงินคงคลัง
บิทคอยน์อาจซื้อขายเป็นสินทรัพย์โลกหนึ่งเดียว แต่ประตูเข้าถึงมันกำลังถูกหั่นแบ่งเป็นชิ้น ๆ ตามพรมแดนประเทศและภูมิภาค นักลงทุนสหรัฐฯ ที่ซื้อ IBIT กองทุนครอบครัวฮ่องกงที่จัดสรรเข้าสู่ Alpha BTC และเทรดเดอร์นอกชายฝั่งที่ใช้ perpetual futures ล้วนแสดงมุมมองต่อบิทคอยน์เหมือนกัน แต่พวกเขาทั้งหมดดำเนินการผ่านระบบการเงินคนละใบ ระบบเหล่านั้นคือตัวกำหนดว่าใครจะเข้าได้ เงินจะไหลออกเร็วแค่ไหน และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผู้กำกับเกิดความกังวลขึ้นมา
ด้วยเหตุนี้การผลักดัน stablecoin ของฮ่องกงจึงสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งความพยายามของเอเชียในการสร้างจุดสมดุลถ่วงน้ำหนักกับการเงินคริปโตที่มีดอลลาร์สหรัฐฯ ครอบงำ ขณะที่แผนที่กฎระเบียบแสดงให้เห็นว่าปี 2568 ได้เปลี่ยนกฎหมายคริปโตจากภาพปะติดปะต่อของคำเตือนมาเป็นกลุ่มก้อนระบอบกฎเกณฑ์ระดับชาติที่ใช้งานได้จริงเป็นรูปธรรมมากขึ้น
กองทุนรวมบิทคอยน์ ใบอนุญาต stablecoin กระดานเทรดมีใบอนุญาต และผู้จัดการสินทรัพย์จดทะเบียน ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเอง แต่เมื่อประกอบร่างเข้าด้วยกัน มันจะเริ่มดูเหมือนโครงสร้างตลาดของท้องถิ่นขึ้นมาทันที
เดิมพันของฮ่องกงคือความเชื่อว่าเอเชียมีอุปสงค์บิทคอยน์มากพอจะเลี้ยงดูโครงสร้างเหล่านั้นได้ในภูมิภาค เฟสต่อไปของการยอมรับบิทคอยน์ส่วนใหญ่แล้วจะถูกหล่อหลอมโดยระบบการเงินที่ผู้ซื้อเลือกเดินหมาก หากฮ่องกงประสบความสำเร็จ เอเชียจะเริ่มสร้างพูลทุนของตนเองขึ้นมารอบ ๆ บิทคอยน์ ด้วยกฎของตัวเอง กระแสเงินของตัวเอง และสิทธิ์ในการกำหนดทิศทางตลาดที่ไม่ต้องรอสัญญาณจากวอลล์สตรีทอีกต่อไป