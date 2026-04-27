ทรูมันนี่เปิดแคมเปญชวน'เช็คสิทธิ์ผ่านแอปฯ'-รับวงเงินพร้อมใช้-จ่ายทีหลัง

ทรูมันนี่ผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์และผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ Ascend Money จับมือพันธมิตรเดินหน้าขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิทัล เปิดตัวแคมเปญ ‘เช็คสิทธิ์รับวงเงิน Ascend Pay Next’ (แอสเซนด์ เพย์ เน็กซ์) ใช้ก่อน จ่ายทีหลัง บนแอปทรูมันนี่ มุ่งยกระดับประสบการณ์วงเงินดิจิทัลให้ผู้ใช้สามารถเช็คสิทธิ์และรับวงเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รู้ผลทันทีผ่านแอป
นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด กล่าวว่า เรามุ่งมั่นพัฒนาประสบการณ์ทางการเงินที่เข้าถึงง่าย และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล แคมเปญนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงวงเงินได้สะดวกขึ้น ผ่านช่องทางที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นแอปมือถือ หรือช่องทาง USSD โดย Ascend Pay Next เป็นหนึ่งในบริการสำคัญที่ช่วยเสริมความคล่องตัวในการใช้จ่ายให้กับผู้ใช้งานทรูมันนี่ สามารถนำไปใช้จ่ายได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ครอบคลุมร้านค้าชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ
ทั้งนี้ Ascend Pay Next ให้บริการโดย บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อภายใต้การกำกับดูแลและผสานการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มทรูมันนี่ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างครบวงจรในแอปเดียว โดยทั้งสองบริษัทอยู่ภายใต้กลุ่ม Ascend Money ที่มุ่งพัฒนาบริการทางการเงินดิจิทัลที่เชื่อมต่อกัน เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับผู้บริโภคในวงกว้าง นอกจากนี้ Ascend Money เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมในการต่อยอดศักยภาพจากแพลตฟอร์มดิจิทัลและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงิน และข้อมูล เพื่อพัฒนาบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นในอนาคต
"ความร่วมมือระหว่างทรูมันนี่และพันธมิตรในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดศักยภาพของ Ascend Money ในการพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงการเข้าถึงสินเชื่อ และบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้คนทุกระดับ ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย (MSMEs) โดยเราได้นำข้อมูลทางเลือก (alternative data) เช่น พฤติกรรมการใช้งานและการทำธุรกรรม มาพัฒนาระบบการประเมินเครดิต (credit scoring) ผสานกับเทคโนโลยี AI และปรับโมเดลการพิจารณาให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวงเงินได้มากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันลูกค้าที่ใช้บริการ Ascend Pay Next กว่าครึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นมาก่อน”
อนึ่ง Ascend Pay Next เป็นวงเงินสินเชื่อใช้ก่อนจ่ายทีหลัง สำหรับซื้อสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันแบบที่ไม่ต้องออกเงินสดไปก่อน ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงวงเงินเพื่อใช้จ่ายได้ง่าย ๆ ผ่านแอป ทรูมันนี่ สมัครง่าย ไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ รู้ผลอนุมัติใน 5 นาที ให้วงเงินสูงสุดถึง 20,000 บาท โดยเมื่อสมัครและอนุมัติแล้วสามารถนำไปใช้จ่ายได้ทันที ไม่มีดอกเบี้ยหากชำระภายในกรอบเวลาที่กำหนด หรือเลือกผ่อนก็สามารถทำได้
นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้วงเงิน Ascend Pay Next เพื่อจ่ายบิลทรูผ่านทรูมันนี่ได้คุ้มยิ่งขึ้น รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 60 บาท เมื่อชำระบิลทรู หรือค่าบริการเสริมแบบตัดอัตโนมัติผ่าน Ascend Pay Next โดยรับเป็นเครดิตเงินคืนเดือนละ 20 บาท ต่อเนื่องนาน 3 เดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนด และตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2569 ลูกค้ายังสามารถเลือกใช้วงเงิน Ascend Pay Next เพื่อผ่อนสินค้า 0% นานสูงสุด 3 เดือน ที่ True Shop ทุกสาขา ครอบคลุมสินค้าทั้งร้าน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายและช่วยให้เข้าถึงสินค้าเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นโดยข้อเสนอนี้ครอบคลุมการใช้ก่อน จ่ายทีหลังสำหรับสินค้าทั้งร้าน