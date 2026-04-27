"เอกนิติ" เร่งรีดงบค้างท่อ โอนเม็ดเงินทำ "คนละครึ่ง พลัส" ยันคนไทยได้ใช้แน่ มิ.ย.นี้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ ไปเร่งหาแหล่งเงินเพื่อมาใช้ในโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" โดยแหล่งแรกจะมาจากการออก พ.ร.บ.การโอนงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งจะต้องรอให้ถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้หน่วยงานราชการต้องทำสัญญาผูกพันงบประมาณ ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ หลังจากนั้น จะเริ่มเห็นจำนวนเงินที่หน่วยงานราชการไม่สามารถทำสัญญาผูกพันได้ ซึ่งส่วนนี้ จะมีการโอนมาใช้ในการเยียวยาประชาชนผ่านโครงการ "คนละครึ่ง พลัส"
โดยในเบื้องต้น โครงการ "คนละครึ่ง พลัส" จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในเดือน พ.ค.69 เพื่อให้เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย. โดยจะแจกคนละ 4,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน ส่วนจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิในโครงการนั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณที่จัดหาว่าจะสามารถรองรับได้เท่าไร
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องจำนวนผู้ได้รับสิทธิ ที่ไม่ควรจะน้อยกว่ารอบก่อน ซึ่งอาจทำให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณสูงขึ้นนั้น นายเอกนิติ ระบุว่า จำนวนที่ชัดเจนของผู้ได้รับสิทธิ จะต้องรอพิจารณาจากตัวเลขงบประมาณก่อน โดยในรายละเอียดยังต้องรอพิจารณาอีกครั้ง
ส่วนจะต้องมีการกู้เงินหรือไม่นั้น ขอให้รอดูเรื่องตัวเลขการโอนงบประมาณก่อน
"ยืนยันว่า เรื่องโอนงบจะต้องออกเป็น พ.ร.บ. ซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมาย ส่วนจำนวนคนได้รับสิทธิ ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะต้องไม่ต่ำกว่ารอบก่อน ซึ่งอาจจะทำให้มีการใช้งบประมาณสูงขึ้นนั้น ต้องดูรายละเอียดเรื่องงบประมาณด้วย และอาจจะต้องทำเป็น step ไป ขอให้รอความชัดเจนจากรัฐบาลอีกที " นายเอกนิติ ระบุ
ขณะที่รูปแบบของการแจกเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดเช่นกัน