จับตา 48 ชั่วโมงอันตราย! ชี้ชะตาราคา 'บิทคอยน์' ลุ้นท่าที Fed ก่อนชี้ขาดด้วยตัวเลข GDP และ PCE

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังก้าวเข้าสู่กับดักทางเศรษฐกิจมหภาคครั้งสำคัญที่สุดในรอบปี เมื่อ 'บิทคอยน์' ต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบมหาโหดในกรอบเวลาเพียง 48 ชั่วโมง เริ่มต้นจากการจับสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยนโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ก่อนจะถูกตอกย้ำหรือหักล้างด้วยการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอย่าง GDP ไตรมาสแรก และดัชนีราคา PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญสูงสุด ปรากฏการณ์นี้เปรียบเสมือนการประเมินภาพความเสี่ยงให้สั้นลง ส่งผลให้นักลงทุนต้องเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ท่ามกลางความผันผวนขั้นสุดที่อาจพลิกโฉมการประเมินมูลค่าบิทคอยน์ไปอย่างสิ้นเชิง
บิทคอยน์กำลังก้าวเข้าสู่หน้าต่างเวลาแห่งเศรษฐกิจมหภาคที่หาได้ยาก ซึ่งปฏิกิริยาตอบรับแรกของตลาดอาจกลายเป็นอดีตไปอย่างรวดเร็ว
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีกำหนดเสร็จสิ้นการประชุมรอบเดือนเมษายนในวันที่ 29 เมษายน โดยมติของคณะกรรมการ FOMC และการแถลงข่าวจะมีขึ้นในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว ทว่าในเช้าวันรุ่งขึ้น US Bureau of Economic Analysis มีคิวประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสแรก รวมถึงรายงานรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลประจำเดือนมีนาคม ซึ่งครอบคลุมถึงดัชนีเงินเฟ้อ PCE อันเป็นตัวเลขที่ทรงอิทธิพลที่สุด
ไทม์ไลน์ที่กระชั้นชิดนี้บีบให้นักลงทุนต้องเผชิญกับบททดสอบแบบสองจังหวะที่แทบจะไม่มีเวลาให้หยุดพักหายใจ ในจังหวะแรกตลาดจะได้รับรู้มุมมองของ Fed ที่มีต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ย การเติบโตทางเศรษฐกิจ และภาวะเงินเฟ้อ จากนั้นในจังหวะที่สอง ตลาดจะถูกถาโถมด้วยชุดข้อมูลใหม่ที่อาจสนับสนุนมุมมองดังกล่าว ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้น หรือแม้กระทั่งบังคับให้ต้องเขียนบทวิเคราะห์ใหม่ทั้งหมดในชั่วข้ามคืน
สำหรับบิทคอยน์แล้ว โครงสร้างสถานการณ์เช่นนี้มีความสำคัญและมีนัยลึกซึ้งกว่าการเก็งกำไรผลการประชุม Fed ในรอบปกติอย่างมาก
นักลงทุนในตลาดคริปโตจับตาดูความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางด้วยเหตุผลเดียวกับนักลงทุนในตลาดหุ้น นั่นคือ อัตราดอกเบี้ยเป็นตัวกำหนดสภาพคล่อง สภาพคล่องเป็นตัวกำหนดความกล้าเสี่ยง (Risk Appetite) และความกล้าเสี่ยงก็เป็นตัวกำหนดว่านักลงทุนยินดีจะจ่ายเงินเท่าใดเพื่อแลกกับการถือครองสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง เมื่อใดก็ตามที่นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายส่งสัญญาณเข้าใกล้มา บิทคอยน์มักจะได้รับอานิสงส์จากปัจจัยแวดล้อมเชิงบวก แต่ในทางกลับกัน เมื่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยส่งสัญญาณว่าจะคงอยู่ในระดับสูงยาวนานขึ้น (Higher for Longer) ตลาดก็จะเริ่มคิดราคาพรีเมียมสำหรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทันที
ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าประเมินว่าตลาดจะสะท้อนภาพกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาให้เหลือเพียงราว 48 ชั่วโมง โดย Fed จะเป็นผู้เปิดฉากส่งสัญญาณแรก แต่ตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจจะเป็นผู้ชี้ขาดตอนจบ
อย่างไรก็ตามตัวเลข GDP จะเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกมีความแข็งแกร่งเพียงใด การเติบโตที่แข็งแกร่งอาจสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า เศรษฐกิจยังสามารถทนทานต่อนโยบายการเงินที่เข้มงวดได้ ในขณะที่การเติบโตที่อ่อนแออาจจุดประกายความกังวลว่า Fed กำลังรักษาระดับความเข้มงวดต่อไปจนนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ส่วนดัชนี PCE จะให้ภาพความเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อในมิติที่ Fed จับตาดูอย่างใกล้ชิดที่สุด หาก PCE ออกมาร้อนแรงกว่าที่คาด จะเป็นตัวผลักดันให้ตลาดต้องปรับตัวรับมือกับเส้นทางดอกเบี้ยที่สูงและยาวนานขึ้น แต่หาก PCE ออกมาเย็นลง ก็จะเปิดพื้นที่ว่างให้กับความคาดหวังเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้มีช่องว่างปรับกลยุทธ์การลงทุนได้ดีขึ้น
อย่างไรก็ตามบิทคอยน์มีความเปราะบางต่อทั้งสองปัจจัยนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความกล้าเสี่ยง และเงินเฟ้อก็ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ย ภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแต่มัดรวมมากับเงินเฟ้อที่ฝังรากลึก สามารถตึงตัวสภาวะทางการเงินให้ตึงเครียดได้ ในทางตรงข้าม เศรษฐกิจที่เปราะบางบวกกับเงินเฟ้อที่ชะลอตัว อาจทำให้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายดูมีความเป็นไปได้มากขึ้น แต่หากส่วนผสมของทั้งสองปัจจัยออกมาแบบย้อนแย้งกัน มันจะสร้างความผันผวนอย่างรุนแรง เนื่องจากนักลงทุนจะขาดสัญญาณที่ชัดเจนในการประเมินราคา
อันตรายที่แท้จริงสำหรับบิทคอยน์ คือการเก็งทาง Fed ถูกในวันพุธ แต่กลับต้องมาพังลงเพราะตัวเลขเศรษฐกิจในเช้าวันพฤหัสบดี
หาก Fed มีท่าทีผ่อนคลาย (Dovish) ตามมาด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ นี่จะเป็นส่วนผสมขาขึ้น (Bullish) ที่เข้าใจง่ายที่สุด เพราะธนาคารกลางส่งสัญญาณพร้อมผ่อนปรน และข้อมูลก็สนับสนุนให้ทำเช่นนั้นได้ แต่หาก Fed มีท่าทีผ่อนคลายแล้วถูกตามมาด้วยตัวเลขที่ร้อนแรง นี่คือสถานการณ์ที่อันตรายที่สุด นักลงทุนอาจได้ยินคำว่า อดทน ในวันพุธ แต่กลับต้องมาเจอตัวเลขในวันพฤหัสบดีที่ทำให้ความอดทนนั้นเป็นเรื่องที่หาเหตุผลปกป้องได้ยาก
อย่างไรก็ตามหาก Fed มีท่าทีระมัดระวัง (Cautious) ตามมาด้วยตัวเลขที่อ่อนแอ จะสร้างความผันผวนให้ตลาด และตลาดอาจเริ่มตั้งคำถามว่าผู้กำหนดนโยบายกำลังขยับตัวช้าเกินไปหรือไม่ แต่หาก Fed มีท่าทีระมัดระวังแล้วตามมาด้วยตัวเลขที่ร้อนแรง นี่จะเป็นภาพสะท้อนของการคงดอกเบี้ยสูงที่ชัดเจนที่สุด และน่าจะเป็นบททดสอบที่สาหัสที่สุดสำหรับบิทคอยน์เช่นกัน
โดยก่อนหน้านี้ นักลงทุนอาจเห็นความอ่อนไหวในลักษณะนี้มาแล้วในช่วงก่อนการประชุม FOMC การประกาศตัวเลข PCE หรือการเซอร์ไพรส์ของเงินเฟ้อในอดีต แต่สัปดาห์หน้าจะเป็นการนำจุดกดดันทั้งหมดนั้นมาบีบอัดรวมไว้ในลำดับเวลาที่แน่นขนัดเพียงครั้งเดียว
ปฏิกิริยาระลอกสองต่อตัวเลข PCE อาจเป็นตัวตัดสินทิศทางตลาด
ขณะที่บิทคอยน์คือสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความขาดแคลนและมีแนวคิดการลงทุนระยะยาวเป็นของตัวเอง แต่ในกรอบเวลาทางเศรษฐกิจมหภาคที่สั้นกระชับเช่นนี้ มันมักจะถูกซื้อขายในฐานะสินทรัพย์ที่มีค่าเบต้าสูง (High-Beta) ซึ่งอ่อนไหวต่อความคาดหวังด้านสภาพคล่องอย่างรุนแรง
ในทางตรงกันข้ามถ้าหาก Fed มีท่าทีที่ผ่อนคลาย และข้อมูลในวันพฤหัสบดีเป็นใจ นักลงทุนก็สามารถเอนเอียงกลับไปหาแนวคิดที่ว่า การผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปียังคงมีความเป็นไปได้ ซึ่งนั่นจะช่วยพยุงราคาบิทคอยน์ผ่านช่องทางเดียวกับที่มักจะช่วยพยุงหุ้นเติบโต นั่นคือ ความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยที่ลดลง สภาวะทางการเงินที่ผ่อนคลายขึ้น และความกล้าเสี่ยงที่ฟื้นคืนมา
แต่ถ้าหาก Fed มีท่าทีสงบนิ่ง ทว่าตัวเลขกลับออกมาร้อนแรง ตลาดก็จำเป็นต้องปรับมุมมองใหม่อย่างกะทันหัน ความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยจะถูกเลื่อนออกไปให้ไกลกว่าเดิม และบิทคอยน์ก็จำต้องดูดซับแรงกระแทกจากการรีเซตระบบนี้ไปพร้อมๆ กับกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ ในตลาดวงกว้าง
หาก Fed ดูระมัดระวังและข้อมูลออกมาอ่อนแอ ปฏิกิริยาของตลาดอาจแกว่งตัวอย่างรุนแรง นักลงทุนอาจประเมินการลดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็กังวลเกี่ยวกับการเติบโตที่ชะลอตัว บิทคอยน์อาจได้รับประโยชน์จากมุมมองด้านสภาพคล่องของการเทรดนั้น ก่อนที่จะต้องเผชิญกับอุปสรรคหากความกล้าเสี่ยงของตลาดเริ่มเหือดหายไป
สำหรับสถานการณ์จำลองขาลง (Bearish) นั้นดูเรียบง่าย นั่นคือ Fed ที่ระมัดระวัง การเติบโตที่ยืดหยุ่น และ PCE ที่ดื้อรั้น องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้นักลงทุนมีเหตุผลน้อยลงที่จะคาดหวังการผ่อนคลายในระยะสั้น จะเป็นข้อบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงมีพละกำลังมากพอที่จะรักษาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อให้คงอยู่ต่อไป ในขณะที่ Fed ก็แทบไม่มีเหตุผลที่จะต้องลดท่าทีที่แข็งกร้าวลง
ส่วนสถานการณ์จำลองขาขึ้น (Bullish) นั้นจะเดินสวนทางกัน นั่นคือ ภาษาที่ Fed ใช้ยังคงเปิดพื้นที่ว่างสำหรับการลดดอกเบี้ย ตัวเลข GDP แสดงให้เห็นถึงอุปสงค์ที่ชะลอตัว และ PCE ก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้กำหนดนโยบายในเรื่องเงินเฟ้อมากขึ้น เราต่างเคยเห็นมาแล้วว่าข้อมูลเงินเฟ้อที่เย็นลงสามารถเป็นฐานรากสนับสนุนบิทคอยน์ได้อย่างไร และการเทรดที่ถูกบีบอัดนี้อาจพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วหากตัวเลขทั้งหมดสอดประสานกัน
บิทคอยน์กำลังมุ่งหน้าสู่สัปดาห์ที่ตลาดอาจต้องประเมินราคาตามท่าทีของ Fed นอนหลับไปกับมัน และตื่นขึ้นมาพบกับตัวเลขข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงความหมายของการเคลื่อนไหวในก้าวแรกไปอย่างสิ้นเชิง นี่คือการสร้างบททดสอบความเครียด (Stress Test) ตลอด 48 ชั่วโมงของอัตราดอกเบี้ย การเติบโต เงินเฟ้อ และเหตุผลในการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นอย่างแท้จริง