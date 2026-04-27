ไทยเครดิตเคาะปันผลหุ้นละ0.98บาท-กำหนดจ่าย22พ.ค.นี้

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (CREDIT)เผยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตรา 0.98 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นกว่า 1,210.14 ล้านบาท ระบุถือเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและแรงสนับสนุนจากนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการบริหารงานและการเติบโตที่แข็งแกร่งสวนสภาวะเศรษฐกิจของธนาคารไทยเครดิตอย่างต่อเนื่อง
นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การอนุมัติจ่ายเงินปันผลในระดับดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดและระดับเงินกองทุนที่มั่นคงและแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญ เป็นจุดแข็งที่ธนาคารสามารถสร้างส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ในระดับที่โดดเด่นมาโดยตลอด ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ธนาคารได้กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 นี้ ธนาคารไทยเครดิตพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าไมโครเอสเอ็มอีและรายย่อยและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง