ก.ล.ต. เปิดรับความคิดเห็นปรับเกณฑ์กองทุนส่วนบุคคล

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนส่วนบุคคล เพิ่มความชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูล ผู้สนใจแสดงความเห็นได้ถึงที่ 27 พฤษภาคม 2569
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนส่วนบุคคล รูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (PFS) ปรับปรุงการรายงานสถานะการลงทุนรายบุคคลของกองทุนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะของผู้ลงทุน และกำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยยังคงหลักการสำคัญให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ และไม่เป็นภาระต่อผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้างต้น ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่เสนอ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) เพิ่มความชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลของ PFS โดยกำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลต้องมีความชัดเจน โปร่งใส
และไม่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท ความเสี่ยง หรือผลตอบแทนของการลงทุน เช่น การเปิดเผย
ผลการดำเนินงานในอดีตเพื่อการโฆษณา ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องไม่เลือกแสดงเฉพาะช่วงเวลาที่มีผลตอบแทนดีเท่านั้น เป็นต้น รวมถึงการเปิดเผยผลการดำเนินงานในอดีตต้องให้เข้าใจได้ง่ายและสะท้อนลักษณะของข้อมูลอย่างเหมาะสม
(2) เพิ่มความยืดหยุ่นในการรายงานสถานะการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล โดยเปิดโอกาสให้สามารถกำหนดรูปแบบการรายงานข้อมูลที่เหมาะสมกับประเภทของผู้ลงทุนและลักษณะการให้บริการได้ ขณะเดียวกันยังคงให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการติดตามผลการลงทุน
(3) เพิ่มความชัดเจนในการจัดการ COI โดยกำหนดแนวทางให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมระหว่างกองทุนหรือระหว่างลูกค้าที่อยู่ภายใต้การจัดการเดียวกัน (cross trade) ตามแนวทางเดียวกับที่ใช้กับกองทุนรวม
โดยครอบคลุมถึงกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นที่อาจก่อให้เกิด COI
ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศตามหลักการดังกล่าว และได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต.
https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1157 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=Njk3NERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือทางอีเมล suppawit@sec.or.th หรือ jirapathara@sec.or.th ได้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2569