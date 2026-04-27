บิทคอยน์คึกคักลุ้นทะยานแตะ 80,000 ดอลลาร์ สถาบันเดินหน้าเก็บเพิ่ม

ตลาดคริปโตส่งสัญญาณคึกคักอีกครั้ง เมื่อบิทคอยน์พุ่งทะลุแนว 79,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ ขณะที่ข้อมูลจาก Polymarket ชี้ว่าตลาดเสี่ยงทาย ให้ความน่าจะเป็นถึง 69% ว่าราคาจะแตะ 80,000 ดอลลาร์ภายในเดือนเมษายนนี้ ด้านสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Strategy ยังคงถือครองบิทคอยน์มูลค่ากว่า 6.346 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรลอยตัวราว 1.89 พันล้านดอลลาร์ ท่ามกลางแรงกดดันจากโซนชำระบัญชีที่ทับซ้อนกันอยู่ระหว่าง 76,000 ถึง 82,500 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นตัวแปรชี้ขาดทิศทางราคาในระยะสั้น
ราคาบิทคอยน์ฟื้นตัวอย่างมีพลัง
บิทคอยน์เคลื่อนตัวขึ้นต่อเนื่องตลอดช่วงสุดสัปดาห์บนกระดานซื้อขายรายใหญ่ทั้ง Binance และ Bybit โดยเริ่มต้นจากบริเวณ 77,380 ดอลลาร์ก่อนจะไต่ระดับขึ้นไปแตะแนว 79,500 ดอลลาร์ ก่อนเกิดแรงขายบางส่วน ฉุดราคาลงมาพักตัว ณ ขณะรายงาน ราคาอยู่ที่ 79,098 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.1% ในรอบ 24 ชั่วโมง มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 1.58 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ปริมาณซื้อขายรายวันพุ่งขึ้นไปแตะ 26,920 ล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นถึง 72.94% สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อขายที่คึกคักผิดปกติ
สถาบันสะสมหนัก "ไมเคิล เซย์เลอร์" ส่งสัญญาณไม่หยุดช้อน BTC เพิ่ม
ในแง่ของนักลงทุนสถาบัน ข้อมูลการถือครองที่เชื่อมโยงกับ Strategy เปิดเผยว่าบริษัทถือบิทคอยน์รวมทั้งสิ้น 815,061 BTC คิดเป็นมูลค่า 63,460 ล้านดอลลาร์ โดยต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 75,528 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ทำให้ขณะนี้มีกำไรลอยตัวราว 3.08% หรือคิดเป็นตัวเลขกลมๆ ประมาณ 1,890 ล้านดอลลาร์
ไมเคิล เซย์เลอร์ ผู้บริหารระดับสูงของ Strategy ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ ว่า "The ₿eat Goes On" ซึ่งแม้จะไม่ได้ระบุรายละเอียดใดๆ แต่ตลาดต่างตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงการสะสมที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นักวิเคราะห์อิสระอย่าง ดาวินชี เจเรมี และ ซิงซ์ ต่างออกมาแสดงความเห็นถึงพลวัตด้านอุปทานและการจัดวางสถานะระยะยาว ซึ่งยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในแวดวงนักลงทุนคริปโต
แผนที่ความร้อนชำระบัญชี ชี้โซนอันตราย 76,000-82,500 ดอลลาร์
หนึ่งในตัวแปรที่ผู้เล่นในตลาดจับตามองมากที่สุดคือแผนที่การชำระบัญชี (Liquidation Heatmap) คู่ BTC/USDT บน Binance ซึ่งแสดงให้เห็นการกระจุกตัวของเลเวอเรจความเสี่ยงสูงระหว่างแนว 76,000 ถึง 82,500 ดอลลาร์ โดยกลุ่มสภาพคล่องที่ส่งสัญญาณเด่นชัดปรากฏอยู่บริเวณ 78,000 และ 80,000 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าหากราคาเคลื่อนตัวผ่านแนวเหล่านี้ได้ อาจเกิดการชำระบัญชีแบบบังคับในปริมาณมาก และส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสภาพคล่องเพิ่มเติมปรากฏอยู่เหนือแนว 81,000 และ 82,000 ดอลลาร์ ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านหากราคาพุ่งขึ้นต่อ ในทางกลับกัน หากราคาย่อตัวลง แนวรับสำคัญจะอยู่ต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นโซนที่สถานะ Long จำนวนมากอาจถูกกวาดล้างออกจากตลาด
Polymarket ชี้ 69% ราคาแตะ 8 หมื่นดอลลาร์ภายในเดือนเมษายน
ข้อมูลจากตลาดพยากรณ์ Polymarket เปิดเผยภาพที่น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมในตลาดให้ความน่าจะเป็น 69% แก่การที่บิทคอยน์จะแตะระดับ 80,000 ดอลลาร์ภายในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 56 จุดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า เป้าหมายถัดมาคือ 82,500 ดอลลาร์ ซึ่งตลาดให้ความน่าจะเป็นอยู่ที่ 27%
ในส่วนของเป้าหมายขาลง ความน่าจะเป็นลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดย 75,000 ดอลลาร์อยู่ที่ 20% และ 70,000 ดอลลาร์อยู่ที่เพียง 3% ขณะที่ฝั่งขาขึ้นระดับสูง ตลาดยังคงไม่ให้น้ำหนักมากนัก โดย 85,000 ดอลลาร์อยู่ที่ 7% และ 90,000 ดอลลาร์อยู่ที่ 1% ส่วนระดับเหนือ 95,000 ดอลลาร์มีความน่าจะเป็นต่ำกว่า 1%
อย่างไรก็ดีภาพรวมชี้ให้เห็นว่า แม้บิทคอยน์จะมีแรงขับเคลื่อนขาขึ้นที่ชัดเจน แต่ตลาดยังระมัดระวังกับการคาดหวังการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในระยะสั้น โดยโซนชำระบัญชีในช่วง 78,000 ถึง 82,500 ดอลลาร์จะเป็นสนามทดสอบสำคัญว่าแรงซื้อสุทธิในรอบนี้มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะฝ่าแนวต้านและผลักดันราคาให้ก้าวข้ามเส้น 80,000 ดอลลาร์ได้อย่างยั่งยืนหรือไม่