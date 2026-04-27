เคทีซีขยายช่องทางเข้าถึงสินเชื่อ'รถแลกเงิน'ผ่านเครือข่ายทิพยประกันภัย-ตั้งเป้า500ล้านบาทในปีนี้

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTC)ร่วมมือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)(TIP) ขยายช่องทางให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ “เคทีซี พี่เบิ้ม รถแลกเงิน” ผ่านเครือข่ายตัวแทนประกันภัยทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และโปร่งใสมากขึ้นความร่วมมือดังกล่าวจะเริ่มนำร่องผ่านตัวแทนประกันภัย ที่สำนักงานตัวแทนประกันภัยและสำนักงานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) กว่า 140 แห่งทั่วประเทศ ก่อนประเมินผล และทยอยขยายการให้บริการเพิ่มเติม โดยเคทีซีตั้งเป้าสร้างยอดสินเชื่อใหม่จากโครงการนี้ประมาณ 500 ล้านบาทภายในสิ้นปี
นางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้บริหารสูงสุด สายงานสินเชื่อบุคคล เคทีซี กล่าวว่า ความร่วมมือกับทิพยประกันภัย สะท้อนกลยุทธ์ของเคทีซีในการขยายการเข้าถึงสินเชื่อ ผ่านเครือข่ายพันธมิตรที่มีฐานลูกค้าอยู่ในชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการขยายบริการทางการเงินผ่านเครือข่ายพันธมิตรในรูปแบบ embedded finance หรือการนำบริการทางการเงินไปอยู่ในจุดที่ลูกค้าใช้งานอยู่แล้ว ช่วยลดข้อจำกัดด้านช่องทาง และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับประชาชน
ทั้งนี้ ภายใต้รูปแบบความร่วมมือตัวแทนประกันภัยจะทำหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์และรับคำขอสินเชื่อเบื้องต้น ก่อนส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบพิจารณาสินเชื่อของเคทีซี ขณะที่บริษัทจะสนับสนุนการอบรมและแนวทางการให้ข้อมูลแก่ตัวแทน เพื่อให้การนำเสนอผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อ
"การเข้าถึงสินเชื่อในระบบยังคงเป็นความท้าทายของผู้ถือครองรถยนต์จำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ช่องทางให้บริการทางการเงินยังมีจำกัด แม้จะมีทรัพย์สินอย่างรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง ดังนั้นการขยายช่องทางผ่านเครือข่ายตัวแทนประกันภัยที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทำให้ผู้ถือครองรถสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ใกล้ตัวมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการเสริมสภาพคล่องทางการเงินในช่วงเวลาจำเป็น โดยการพิจารณาสินเชื่อยังคงอยู่ภายใต้มาตรฐานการพิจารณา (credit underwriting) ของเคทีซี เพื่อบริหารความเสี่ยงและรักษาคุณภาพสินเชื่ออย่างเหมาะสม"
ด้านนางสาวสุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านการขายและการตลาด 1 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะนี้ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าทิพยประกันภัย ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตประจำวัน พร้อมเปิดโอกาสให้ตัวแทนประกันภัยสามารถต่อยอดบริการ สร้างรายได้เสริม และเพิ่มความมั่นคงในการประกอบอาชีพในระยะยาว
สำหรับ “เคทีซี พี่เบิ้ม รถแลกเงิน” เป็นสินเชื่อทะเบียนรถที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ถือครองรถยนต์ โดยสามารถขอวงเงินได้สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถ อนุมัติภายใน 1 ชั่วโมง รับเงินทันทีหลังได้รับอนุมัติ และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน