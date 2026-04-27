Skypark Lucean Jomtien Pattaya โตสวนวิกฤต ยอด Q1/69 ทะลุเป้า 158%

บริษัท ลูนิค เรียลเอสเตท จำกัด (Lunique Real Estate) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี ประกาศอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จของโครงการ Skypark Lucean Jomtien Pattaya (สกายพาร์ค ลูเชี่ยน จอมเทียน พัทยา) คอนโดมิเนียมหรูระดับ Branded Residence แห่งแรกในพัทยา ภายใต้เครือ “บันยันกรุ๊ป” หลังยอดขายเติบโตถึง 158% ในไตรมาสแรกปี 2569 คิดเป็นกว่า 40% ของเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ที่ 1,200 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่มีต่อความแกร่งของทำเลศักยภาพใจกลางจอมเทียน ความน่าเชื่อถือของ Branded Residence จากเครือโรงแรมชั้นนำระดับโลก และแพ็กเกจผลตอบแทนที่คุ้มค่าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน โดยปัจจุบันโควตาต่างชาติเหลือไม่ถึง 7% ตอกย้ำสถานะของโครงการในฐานะ "สินทรัพย์สร้างรายได้" ที่ตอบโจทย์นักลงทุนยุคใหม่ที่มองหาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงและสร้างผลตอบแทนได้จริง นอกจากนี้ ลูนิคฯ ยังได้เปิดตัวแคมเปญพิเศษ Skypark Summer Splash Wealth ที่ช่วยเสริมสภาพคล่องให้นักลงทุนในช่วงที่ต้องรับมือกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจ
ลูนิค เรียลเอสเตท เผยว่ายอดขายที่ทะลุเป้าในไตรมาสแรกมาจากฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ นำโดยกลุ่มนักลงทุนจากตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก และเอเชีย ในส่วนของผู้ซื้อชาวไทย พบว่าคนไทยที่พำนักในต่างประเทศมีสัดส่วนสูงถึง 50% ขณะที่ผู้ซื้อชาวไทยจากกรุงเทพฯ คิดเป็น 30% และนักธุรกิจไทยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีก 20% โดย ลูนิคฯ เผยลูกค้าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ลงทุนในต่างประเทศ ทั้งในตลาดดูไบและสหรัฐอเมริกา และเริ่มมองหาสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นและสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ประกอบกับแนวโน้มการย้ายเงินลงทุนกลับไทยเพื่อกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน ทำให้อสังหาริมทรัพย์ในพัทยาเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นและการสร้างรายได้ โดยอัตราการปิดยอดที่เกินเป้าสะท้อนถึงการตัดสินใจที่รวดเร็วของกลุ่มนักลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่สวนกระแสเศรษฐกิจเป็นผลมาจากจุดแข็งของโครงการ Skypark Lucean Jomtien Pattaya ในฐานะ Branded Residence ระดับลักชัวรีแห่งแรกในเครือบันยันกรุ๊ปในพัทยา ซึ่งมาพร้อมมาตรฐานบริการระดับโรงแรม 5 ดาว โดย Branded Residence ยังคงเป็นเซกเมนต์ที่เติบโตต่อเนื่องในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยและทั่วโลก สวนทางกับเซกเมนต์อื่น ๆ ที่ยังคงซบเซาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพใจกลางหาดจอมเทียน ห่างจากชายหาดที่เงียบสงบเพียง 200 เมตร แต่ใกล้กรุงเทพฯ เพียง 1.30 ชั่วโมง โดดเด่นด้วยการออกแบบ Single Corridor ทำให้ทุกยูนิตมองเห็นวิวทะเล 100% ในราคาเริ่มต้นที่ยังจับต้องได้ที่ 4.5 ล้านบาท ทั้งยังมอบผลตอบแทน (ROI) ทันที 6% ต่อปี ซึ่งเจ้าของยูนิตจะได้รับรู้รายได้ตั้งแต่เริ่มผ่อนดาวน์โดยไม่ต้องรอโครงการแล้วเสร็จ ที่สำคัญคือ เจ้าของยูนิตจะได้เข้าเป็นสมาชิก The Sanctuary Club เอกสิทธิ์พิเศษของเจ้าของโครงการในเครือบันยัน ที่มาพร้อมส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับการเข้าพักโรงแรมและรีสอร์ตในเครือกว่า 100 แห่งทั่วโลก ตลอดจนการบริหารการปล่อยเช่าแบบมืออาชีพโดย Banyan Living สำหรับอาคาร B
ล่าสุด Skypark Lucean Jomtien Pattaya ได้เปิดตัวแคมเปญพิเศษ Skypark Summer Splash Wealth เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และสร้างรายได้ระยะสั้นแบบไม่ต้องรอโครงการแล้วเสร็จ เพื่อช่วยผู้ซื้อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจผันผวนและกระตุ้นการตัดสินใจ โดยแคมเปญนี้ มุ่งเน้นการมอบผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์จริง จากความเข้าใจนักลงทุนที่ต้องการสินทรัพย์ที่สามารถสร้าง Cash Flow ได้ทันที ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ประกอบไปด้วย
• Instant Return Cashback รวมสูงสุด 12%
• แพ็กเกจเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท
• Wellness Package 3 วัน 2 คืน ที่ Health Land Resort & Spa มูลค่า 30,000 บาท
• บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 20,000 บาท สำหรับผู้จองภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยสามารถรับ Voucher ได้ภายใน 14 วันหลังการจองสำเร็จ
นางสาวอุรดี กุลกีรติยุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลูนิค เรียลเอสเตท จำกัด กล่าวว่า "ในไตรมาสแรกของปี 2569 โครงการ Skypark Lucean Jomtien Pattaya ได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากกลุ่มนักลงทุนท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ยอดขายไตรมาสแรกที่เติบโตถึง 158% จนเราทำยอดได้กว่า 40% ของเป้าหมายทั้งปี สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโครงการและต่อศักยภาพของตลาด Branded Residence โดยเฉพาะทำเลพัทยา โดยเราสังเกตเห็นว่า ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน นักลงทุนมองหาสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าได้จริงในระยะยาว โครงการอสังหาฯ ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะ Branded Residence ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้และช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เรายังออกแคมเปญพิเศษเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้นักลงทุนและช่วยให้ลูกค้าลงทุนได้อย่างมั่นใจในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการเป็นเจ้าของ Skypark Lucean Jomtien Pattaya บนทำเลใจกลางหาดจอมเทียนแห่งนี้ จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งสำหรับนักลงทุนและผู้ที่เลือกซื้อไว้อยู่อาศัยเอง”
Skypark Lucean Jomtien Pattaya ตั้งอยู่บนพื้นที่ 5 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร A (60 ชั้น) และอาคาร B (31 ชั้น)ด้วยการออกแบบ Single Corridor ที่ทำให้ทุกยูนิตมองเห็นวิวทะเล 100% ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเวิลด์คลาส อาทิ สระว่ายน้ำลอยฟ้า, ยิมและซาวน่า, โคเวิร์กกิ้งสเปซกว้างขวาง, สกายเลานจ์, คิดส์คลับ และสวนสวยสำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนรับวิวทะเลงดงาม นำเสนอยูนิตหลากหลายขนาดเพื่อรองรับทุกไลฟ์สไตล์และครอบครัวทุกไซซ์ตั้งแต่ห้องสตูดิโอ ห้อง 1, 2, 3 ห้องนอน ไปจนถึงเพนต์เฮาส์ ทุกยูนิตออกแบบเพื่อความเป็นส่วนตัวโดยมีเพียง 1-14 ยูนิตต่อชั้น
โดยปัจจุบันโครงการ ปิดยอดขายไปแล้วกว่า 52% และโควตาต่างชาติเหลือเพียง 7% ขณะนี้ Skypark Lucean Jomtien Pattaya เริ่มดำเนินการก่อสร้างและคืบหน้าไปกว่า 8% โดยมีบริษัท พรพระนคร จำกัด ผู้รับเหมาชั้นนำเป็นผู้ดำเนินการ โดยตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2571 และมีแผนเปิดขายโครงการใหม่ (Lucean Bay) ในคอนเซปต์ Wellness Residence ช่วงปลายปี 2569
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชม Sales Gallery และห้องตัวอย่างแล้ววันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @luniquerealestate, เว็บไซต์ www.luniquerealestate.com (หรือ www.skyparklucean.com สำหรับโครงการ Skypark Lucean), อีเมล: info@luniquerealestate.com หรือโทร: (+66) 33 674 868