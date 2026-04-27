BAM เคาะจ่ายปันผล 0.50 บาท/หุ้น-ชูนโยบายใหม่แจกปีละ2ครั้ง

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านระบบ E-Meeting ณ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 เม.ย.69 ที่ผ่านมาโดยมีนางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 7% ของราคาหุ้น ด้วยผลการดำเนินงานปี 2568 ที่สามารถสร้างผลเรียกเก็บได้มากถึง 17,857 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 15,161 ล้านบาท หรือเติบโตถึง 18% พร้อมกำไรสุทธิ 1,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อน โดยกำหนด Record Date วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
พร้อมกันนี้ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการจ่ายเงินปันผลในลักษณะ 2 ครั้งต่อปี คาดว่าตั้งแต่ปี 2570 เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องของกระแสเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น แสดงถึงศักยภาพการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับการจ่ายปันผลครั้งนี้สะท้อน “กระแสเงินสดแข็งแกร่ง” และความสามารถในการบริหารพอร์ต NPL–NPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่แนวโน้มธุรกิจยังมีอัพไซด์จากวัฏจักรหนี้ที่เข้าสู่ช่วงโอกาสของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ จุดเด่นที่นักลงทุนจับตาโมเดลธุรกิจ “Business Recycling Machine” เปลี่ยนหนี้เสียเป็นโอกาส สร้างรายได้ต่อเนื่องเร่งเครื่อง TDR Factory ใช้ AI เพิ่มสปีดการปรับโครงสร้างหนี้
สำหรับในปี 2569 นี้ BAM ยังได้ต่อยอดการเติบโตผ่านโครงการ “ทรัพย์มหาชนพลัส” ควบคู่กับ BAM e-Marketplace เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินทรัพย์ให้กับนักลงทุนและประชาชนในวงกว้าง ช่วยเร่งการหมุนเวียนทรัพย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ พร้อมกันนี้ BAM ยังเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดกิจกรรม Roadshow เพื่อขยายฐานนักลงทุนสถาบัน สอดรับกับการขับเคลื่อนความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนผ่านการลงนาม MOU ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการทรัพย์มหาชนพลัสที่มุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงทรัพย์สินในราคาที่เหมาะสม พร้อมสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของสินทรัพย์ในระดับประเทศ เพื่อนำสู่เป้าหมายผลเรียกเก็บ 17,900 ล้านบาท ในปี 2569
นอกจากนี้ อีกหนึ่งเสาหลักเชิงกลยุทธ์ของการยกระดับองค์กรในปีนี้ คือการเสริมความแข็งแกร่งของคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้ง นายเดช ฐิติวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT, Cybersecurity และ Data Analytics จากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท การเข้ามาของกรรมการสายเทคโนโลยีในครั้งนี้ถือเป็น “Game Changer” ที่จะช่วยเร่งการทรานส์ฟอร์ม BAM สู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) อย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มความแม่นยำในการบริหารหนี้ และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว