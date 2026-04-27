SGC ปิดดีลหุ้นกู้ 700 ล้านบาท ดัน Lock Phone โตต่อเนื่อง

เอสจี แคปปิตอล ตอกย้ำศักยภาพการเติบโต หลังระดมทุนหุ้นกู้ 700 ล้านบาท เสริมศักยภาพขยายพอร์ตและเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน รองรับแผนการเดินหน้าปี 2569 ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ 12,500 ล้านบาท เติบโต 30% ชู “Lock Phone” เป็น Growth Engine หลัก พร้อมเผยผลงานโค้งแรกของปีโตต่อเนื่องตามดีมานด์สมาร์ตโฟนฟื้น และการขยายพอร์ตแบรนด์มือถือเพิ่มความหลากหลาย เจาะลูกค้าทุกเซกเมนต์ ควบคู่การต่อยอดรายได้ใหม่ผ่าน SG Shield
นายอโณทัย ศรีเตียเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC เปิดเผยว่า บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ต่อปี ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยสามารถระดมทุนได้ 700 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ขยายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือ (Lock Phone) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และต่อยอดแพลตฟอร์มดิจิทัล “SG Finance+” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าในวงกว้าง
พร้อมเดินหน้าตามแผนปี 2569 บริษัทตั้งเป้ายอดปล่อยสินเชื่อใหม่ 12,500 ล้านบาท เติบโตประมาณ 30% จากปี 2568 ที่ทำได้ 9,648 ล้านบาท โดยมี “สินเชื่อ Lock Phone” เป็น Growth Engine หลัก สอดคล้องกับกลยุทธ์เน้นสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะที่ แนวโน้มไตรมาส 1/2569 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง สะท้อนจากยอดปล่อยสินเชื่อช่วงต้นปีที่เร่งตัวแข็งแกร่ง จากดีมานด์สมาร์ตโฟนที่ฟื้นตัว ผนวกกับการขยายตัวของสินเชื่อ Lock Phone ได้ตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ บริษัทได้รับแรงหนุนจากความร่วมมือกับพันธมิตรแบรนด์สมาร์ตโฟนชั้นนำเพิ่มเติม ได้แก่ OPPO, Vivo, Xiaomi, Realme, Infinix และ HONOR พร้อมขยายแบรนด์ใหม่อย่าง nubia และ TECNO Mobile ช่วยเพิ่มความหลากหลายของสินค้า ครอบคลุมหลายช่วงราคา และต่อยอดการขยายฐานลูกค้า สนับสนุนการเติบโตของยอดปล่อยสินเชื่อในปีนี้และในระยะต่อไป
อย่างไรก็ดี บริษัทเดินหน้ารักษาคุณภาพเครือข่ายร้านค้าพันธมิตรกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศควบคู่กับการเพิ่มความหลากหลายของแบรนด์สินค้า เพื่อรองรับดีมานด์ผู้บริโภคที่เติบโตต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาแหล่งรายได้ใหม่ (Non-Interest Income) โดยเฉพาะบริการ SG Shield ซึ่งถูกวางเป็น New Growth Engine ตั้งเป้ายอดขาย 200 ล้านบาท รวมถึงการยกระดับแพลตฟอร์ม “SG Finance+” สู่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงพันธมิตรและลูกค้าได้อย่างครบวงจร