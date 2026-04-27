EKH เผยผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผล 0.30 บ.

ผู้ถือหุ้น "เอกชัยการแพทย์ " ไฟเขียวอนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 68 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เตรียมขึ้นเครื่องหมายXDวันที่ 5 พ.ค. 69 กำหนดจ่ายวันที่ 18 พ.ค.นี้ ฟากผู้บริหาร “นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร” ระบุเดินหน้ายกระดับขยายการให้บริการด้านสุขภาพ (Healthcare) รองรับเทรนด์การรักษาสุขภาพมาแรง ลุยเปิด 3 โครงการใหม่ อาคาร C รพ.เอกชัย, รพ.คูน อ่าวนาง และรพ.บลูม มั่นใจปี 69 แนวโน้มความต้องการบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% พร้อมนำ JUMP+ ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลสำหรับงวดปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 240 ล้านบาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569
สำหรับปี 2569 บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสลงทุนและขยายการให้บริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยปีนี้บริษัทฯ เตรียมเปิดให้บริการโครงการใหม่รวม 3 โครงการ ได้แก่ อาคาร C โรงพยาบาลเอกชัย รองรับผู้ป่วยจำนวน 60 เตียง เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ รองรับจำนวนผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้น โรงพยาบาลคูน อ่าวนาง ขนาด 33 เตียง มุ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลบลูม ขนาด 50 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่า การขยายการลงทุนและเปิดให้บริการโครงการใหม่ดังกล่าว รวมถึงจำนวนผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาลเอกชัย รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลคูน พระราม 2 และรายได้จากการเปิดศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างมีนัยสำคัญ โดยตั้งเป้าหมายผลการดำเนินงานในปี 2569 เติบโตไม่ต่ำกว่า 20%
EKH ยังได้นำโครงการ JUMP+ มาเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาองค์กร โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ รวมถึงคำแนะนำจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ซึ่งเข้ามาเป็นพันธมิตรสำคัญในการยกระดับศักยภาพธุรกิจ และเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันในอนาคต