ผู้ถือหุ้น SNNP อนุมัติจ่ายปันผลเพิ่มอีก 0.345 บ.

ผู้ถือหุ้น" ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง " อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งหลังปี 68 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.345 บาทต่อหุ้น จากครึ่งปีแรกจ่ายไปแล้ว 0.250 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายทั้งปี 0.595 บาทต่อหุ้น กำหนดรับเงินปันผลวันที่ 21 พ.ค.นี้
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจในประเทศ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP ผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยวของประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งหลังปี 2568 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.345 บาท จากครึ่งปีแรกจ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.250 บาท รวมทั้งปีจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.595 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569
“จากความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานปี 2568 ที่อยู่ในทิศทางที่ดี ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เชื่อมั่นในทีมผู้บริหาร และธุรกิจของ SNNP ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยทีมผู้บริหารจะร่วมกันผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อนำพาบริษัทฯ ก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้อย่างมั่นคง ที่สำคัญอยากให้ผู้ถือหุ้นเติบโตไปพร้อมๆ กัน ” นายวิโรจน์กล่าว