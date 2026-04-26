เจาะพอร์ตหมื่นล้าน 'หมอพงศ์ศักดิ์' ถือ 10 หุ้นฟันปันผลปี 68 กว่า 600 ล้าน!

ในยุทธจักรนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อของ น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ยังคงดป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในฐานะนักลงทุนระดับหมื่นล้านบาท ถือหุ้นใหญ่ในหลายบริษัทรวมถึงหุ้น IPOในบางช่วงด้วย อีกทั้งยังมีการปรับพอร์ตการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ ณ 24 เม.ย 2569 อัพเดตพอร์ตหมอพงษ์ศักดิ์ ปรากฎชื่อในผู้ถือหุ้นใหญ่รวม 10 หลักทรัพย์ มูลค่า 12,792,313,288 บาท (1.27 หมื่นล้านบาท) และโกยปันผลปี 68 รวมกัน 612,903,764 บาท (612.90 ล้านบาท)
1.COM 7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หมอพงศ์ศักดิ์ ถืออันดับ 2 ถือ 476,267,000 หุ้นหรือ 19.95% มูลค่า 10,334,993,900 บาท (24 เม.ย.69 ราคาปิด 21.70 บาท)ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +10.71% ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 28.00/16.70 บาท,ค่าP/E 12.71เท่า,ถือใหญ่สุด นาย สุระ คณิตทวีกุล 25.18% ,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.66% COM7 มีอัตราปันผลYTD ปี69 อยู่ที่ 5.07%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 4.38%,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 2.70%,ล่าสุดจ่าย 1.10 บาท,รวมทั้งปี 68 จ่ายปันผล 1.10 บาท หมอพงศ์ศักดิ์ ได้รับปันผลรวม 523,893,700 บาท
2.SKY บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หมอพงศ์ศักดิ์ ถืออันดับ 2 ถือ 71,291,800 หุ้น หรือ 9.94% มูลค่า 848,372,420 บาท (24 เม.ย.69 ราคาปิด 11.90 บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +7.21%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 16.40 / 9.80 บาท,ค่าP/E 12.51 เท่า,ถือใหญ่สุด นาย วรพจน์ อำนวยพล 11.60%,นาย สุระ คณิตทวีกุล 7.66%,นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 4.88%,นาย พิธาน องค์โฆษิต 0.63% SKY ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 2.52%,ล่าสุดจ่าย 0.03 บาท ขึ้น XDวันที่ 07/05/69 จ่ายวันที่ 22/05/69,รวมทั้งปี68 จ่ายปันผล 0.03 บาท หมอพงศ์ศักดิ์ ได้รับปันผลรวม 2,138,754 บาท
3.BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หมอพงศ์ศักดิ์ ถืออันดับ 12 ถือ 19,652,500 หุ้น หรือ 0.94% มูลค่า 263,343,500 บาท (24 เม.ย.69 ราคาปิด 13.40 บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -9.46% ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 18.90/10.60 บาท,ค่าP/E 7.89 เท่า,ถือใหญ่สุด นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 24.92%,อาริญา ปราสาททองโอสถ11.59%,ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 11.38%,ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 6.49%,ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 5.00% BA มีอัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 9.00%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 8.89%,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 4.46%,ล่าสุดจ่าย 0.7 บาท ขึ้น XD และจ่ายไปแล้ว รวมทั้งปี68 จ่ายปันผล 1.2 บาท หมอพงศ์ศักดิ์ได้รับปันผลรวม 23,583,000 บาท
4.PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หมอพงศ์ศักดิ์ ถืออันดับ 6 ถือ 153,111,200 หุ้น หรือ 3.33% มูลค่า 679,813,728 บาท (24 เม.ย.69 ราคาปิด 4.44 บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +13.85%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.85/3.00 บาท,ค่า P/E 18.40 เท่า,ถือใหญ่สุด บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) 24.13%,นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 23.82%,นาย พิธาน องค์โฆษิต 5.95%,นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย 2.07%,นาย สุระ คณิตทวีกุล 0.75% PLANB ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 4.75%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 2.79%,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 1.05%,ล่าสุดจ่าย 0.0435 บาท ขึ้น XDไปแล้ว วันที่ 20 เม.ย.69 จ่ายวันที่ 8 พ.ค.69 ,รวมทั้งปี 68 จ่ายปันผล 0.2109 บาท หมอพงศ์ศักดิ์ ได้รับปันผลรวม 32,291,152 บาท
5.SISB บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หมอพงศ์ศักดิ์ ถืออันดับ 4 ถือ 34,557,300 หุ้น หรือ 3.68% มูลค่า 352,484,460 บาท (24 เม.ย.69 ราคาปิด10.20 บาท)ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -8.93%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 19.60 / 9.35 บาท,ค่า P/E 10.16 เท่า,ถือใหญ่สุด MR. YEW HOCK KOH 29.01%,น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร 25.14%,นาย สุระ คณิตทวีกุล 1.01%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 0.60% SISB ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.00%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 3.75%,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 1.03%,ล่าสุดจ่าย 0.51 บาท ขึ้น XD ไปแล้ววันที่ 6 มี.ค.69 จ่ายวันที่ 30 เม.ย.69 ,รวมทั้งปี 68 จ่ายปันผล 0.51 บาท หมอพงศ์ศักดิ์ ได้รับปันผลรวม 17,624,223 บาท
6.III บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หมอพงศ์ศักดิ์ ถืออันดับ 8 ถือ 27,491,500 หุ้น หรือ 3.40% มูลค่า 109,966,000 บาท (24 เม.ย.69 ราคาปิด 4.00 บาท)ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -1.48%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.25/3.72 บาท,ค่า P/E 7.73 เท่า,ถือใหญ่สุดนาย ทิพย์ ดาลาล 15.02%,นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 4.67%,นาย สุระ คณิตทวีกุล 1.58%, III ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 6.25%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 8.03 %,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 6.90%,ล่าสุดจ่าย 0.15 บาท ขึ้น XD วันที่ 28 เม.ย.69 จ่ายวันที่ 15 พ.ค. 69,รวมทั้งปี 68 จ่ายปันผล 0.25 บาท หมอพงศ์ศักดิ์ ได้รับปันผลรวม 6,872,875 บาท
7.JPARK บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) หมอพงศ์ศักดิ์ ถืออันดับ 2 ถือ 35,551,580 หุ้น หรือ 8.89% มูลค่า 106,654,740 บาท (24 เม.ย.69 ราคาปิด 3.00 บาท)ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +10.29% ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.15/2.26 บาท,ค่า P/E 14.42 เท่า,ถือใหญ่สุด นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล 53.06%,บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1.06% JPARK ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.33%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 1.84%,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 0.59%,ล่าสุดจ่าย 0.10 บาท ขึ้น XD วันที่ 27 เม.ย.69 จ่ายวันที่ 20 พ.ค.69 ,รวมทั้งปี 68 จ่ายปันผล 0.10 บาท หมอพงศ์ศักดิ์ ได้รับปันผลรวม 3,555,158 บาท
8.NCAP บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หมอพงศ์ศักดิ์ ถืออันดับ 4 ถือ 27,944,600 หุ้น หรือ 2.07% มูลค่า 62,037,012 บาท (24 เม.ย.69 ราคาปิด 2.22 บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -25.50%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.82/1.91บาท,ค่าP/E5.30 เท่า,ถือใหญ่สุด บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)34.32%,บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 26.98%, NCAP ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 1.85%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่0.74 %,ล่าสุดจ่าย 0.0411 บาท ขึ้น XDไปแล้ววันที่ 4 มี.ค.69 จ่ายวันที่ 13 พ.ค.69,รวมทั้งปี 68 จ่ายปันผล 0.0411 บาท หมอพงศ์ศักดิ์ ได้รับปันผลรวม 1,148,523 บาท
9.PIS บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) หมอพงศ์ศักดิ์ ถืออันดับ 4 ถือ 7,111,500 หุ้น หรือ 1.32% มูลค่า 27,165,930 บาท (24 เม.ย.69 ราคาปิด 3.82 บาท)ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +16.46%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.05/2.94 บาท,ค่า P/E 7.56 เท่า,ถือใหญ่สุด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) 69.30%,นาย สุระ คณิตทวีกุล 3.96%,บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 1.85% PIS ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.24%,ล่าสุดจ่าย 0.20 บาท ขึ้น XD วันที่ 6 พ.ค.69 จ่ายวันที่ 27 พ.ค.69,รวมทั้งปี 68 จ่ายปันผล 0.20 บาท หมอพงศ์ศักดิ์ ได้รับปันผลรวม 1,422,300 บาท
10.NTSC บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) หมอพงศ์ศักดิ์ ถืออันดับ 6 ถือ 1,246,933 หุ้น หรือ 0.94% มูลค่า 7,481,598 บาท (24 เม.ย.69 ราคาปิด 6.00 บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -1.64%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์บาท,ค่า P/E 6.67 เท่า,ถือใหญ่สุด นายสุรเดช เอกปัญญาสกุล 30.00%,นาย สุระ คณิตทวีกุล 4.22% NTSC ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.00%,ปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 1.97%,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 3.06%,ล่าสุดจ่าย 0.30 บาท ขึ้น XDไปแล้ววันที่ 13/03/69 จ่ายวันที่ 18/05/69 ,รวมทั้งปี 68 จ่ายปันผล 0.30บาท หมอพงศ์ศักดิ์ ได้รับปันผลรวม 374,079 บาท