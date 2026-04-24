ผู้ถือหุ้น TQR อนุมัติจ่ายปันผลอีก 0.225 บ.

ผู้ถือหุ้น "ที คิว อาร์ " ไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นเงินสดอีก 0.225 บาท/หุ้น รวมจ่ายทั้งปี 68 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 15 พ.ค.นี้ ฟากซีอีโอ "ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์" ระบุ ปี 69 มุ่งเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประเมินประกันภัยต่อ EV–Cyber–PA ยังคงเป็นดาวเด่น ผลักดันรายได้นิวไฮต่อเนื่อง
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 51.75 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 40.25 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ส่งผลให้การจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี 2568 เท่ากับ 0.40 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 92.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2568
“TQR มุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยมีการปรับกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง ทำให้ผลประกอบการในปี 2568 มีรายได้รวม 279 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 100.53 ล้านบาท สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้สม่ำเสมอ และในปีนี้ ทีมผู้บริหารยังคงมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากที่สุด พร้อมสนับสนุนรายได้เติบโตทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง” นายชนะพันธุ์กล่าว
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า ปี 2569 จะเป็นปีที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยศักยภาพในการบริหารงาน ควบคู่กับความต้องการทำประกันภัยและประกันภัยต่อที่เพิ่มมากขึ้น และจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่ยังคงยืดเยื้อ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง เป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV) สะท้อนจากตัวเลขยอดจองรถยนต์ไฟฟ้า ในงาน MOTOR SHOW 2026 ที่ผ่านมา ส่งผลให้การทำประกันภัยที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ TQR ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันภัยต่อร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำอย่างต่อเนื่อง ทั้งประกันภัยต่อ Traditional และ Alternative โดยเฉพาะในกลุ่ม Alternative ประกอบด้วย ประกันภัยต่อไซเบอร์ (Cyber) ในรูปแบบองค์กร (Corporate Cyber) และส่วนบุคคล (Personal Cyber) ประกันภัยต่อความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers) ประกันภัยต่อการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง (Political Violence) ประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องกับ ESG เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้ง ประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident and Health)
สำหรับความร่วมมือกับ 2 พันธมิตรทางธุรกิจ ประกอบด้วยบริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด TQR ถือหุ้นในสัดส่วน 30% เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน Cyber Risk และ Data Analytics รองรับความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ขององค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ร่วมกัน โดยเฉพาะประกันภัยที่อยู่อาศัย จากภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการทำประกันภัยที่อยู่อาศัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน