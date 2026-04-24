ทีโอเอ ชวนค้นหา “TOAsis” โอเอซิสแห่งการออกแบบ จัดเต็มแบบ Total Solution ในงานสถาปนิก’69

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมสีอันดับ 1 ของไทย สู่การเป็นผู้นำด้าน “Total Solution for Living” อย่างครบวงจร ขอเชิญร่วมงานสถาปนิก’69 พบกับบูธ TOA ภายใต้แนวคิด “TOAsis: Where Better Living Begins – โอเอซิสแห่งการออกแบบ จุดเริ่มต้นของการอยู่อาศัยที่ดีกว่า” ที่สร้างสรรค์ร่วมกับ Looklen Architects บนพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในงานกว่า 391 ตารางเมตร ถ่ายทอดประสบการณ์การอยู่อาศัยยุคใหม่ผ่านการออกแบบที่ลื่นไหล เปรียบเสมือนการเดินทางผ่าน “โอเอซิส” ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในทุกมิติ
ไฮไลต์สำคัญของบูธ คือการนำ “ถังสีใช้แล้ว” มากกว่า 3,200 ถัง มาผ่านกระบวนการ Reuse และออกแบบใหม่เป็นองค์ประกอบหลักของพื้นที่ สะท้อนแนวคิด Wellness Architecture และการมุ่งสู่ Zero Waste อย่างเป็นรูปธรรม ภายในบูธพบกับโซลูชันครบวงจรสำหรับการอยู่อาศัย ตั้งแต่สีทาอาคาร สีตกแต่งพิเศษ สีอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง แผ่นยิปซัม กระเบื้องเซรามิก ไปจนถึงสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ และโซลูชันบ้านอัจฉริยะ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ “สัมผัสจริง” ทั้งพื้นผิว สีสัน และการใช้งาน อาทิ
- TOA Mortar นำเสนอผลิตภัณฑ์มอร์ต้าประสิทธิภาพสูง รวมถึง “ฉลาม ออลอินวัน พลาสท์” ปูนฉาบอเนกประสงค์ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดการสูญเสียวัสดุ
- SuperShield Metal Sheet Shield เปิดประสบการณ์ทดลองจริง เปรียบเทียบคุณสมบัติการลดเสียงของสีทาเมทัลชีทสูตรน้ำ
- Special Paint ทั้งงานศิลปะจากสีทอง TOA Gold ที่รังสรรค์จากศิลปิน คุณกรพัฒน์ คชภักดี, ผนังลวดลายจาก WallTex Color+ และพื้นผิวเสมือนหินธรรมชาติ TOA Decor Stone
- นวัตกรรมสีรักษ์โลก ‘SuperShield Organic Care’ พร้อมการออกแบบใหม่ และ TOA AQUA SHIELD 2IN1
- Hardware นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน รวมถึงงาน DIY
- SHARK และ Sealant จัดแสดงนวัตกรรมปูนและระบบซ่อมแซมครบวงจร
- Epoxy, Wood Coating ครอบคลุมทุกการใช้งานตั้งแต่งานโครงสร้างถึงงานตกแต่ง
- TOA GYPSUM รวมผลิตภัณฑ์ยิปซัมที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน อาทิ TOA GYPSUM Air Clean แผ่นยิปซั่มฟอกอากาศ ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- Demonstration ให้ผู้เข้าชมร่วมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งทาสี TOA รุ่น Expert และรุ่น Smooth ในการทาสีบนพื้นผิวจริง
นอกจากนี้ยังมีบูธ TOA TILE กับคอลเลกชันกระเบื้องดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นด้าน texture และความเป็นธรรมชาติ ควบคู่กับเทคโนโลยีพื้นผิวที่ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและการใช้งานจริง รวมทั้ง TOA | JOMOO กับนวัตกรรม Z1 PRO โถสุขภัณฑ์อัจฉริยะระบบสำรองไฟ (Power Storage Smart Toilet) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์งานรีโนเวทห้องน้ำโดยเฉพาะ พร้อมฟังก์ชันอัตโนมัติครบครัน พร้อมเสิร์ฟพื้นที่ครัว Kitchen Space ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย อาทิ “TOA Color Trends 2026 X 16 Personalities MBTI” ค้นหา “สีที่ใช่” ผ่านการวิเคราะห์บุคลิกภาพ พร้อมรับ Personal Color ID Card กิจกรรม แชะ-แชร์-แท็ก รับกระเป๋า TOAsis TOTE+ รุ่นลิมิเต็ด และ โครงการ ARX SEASON 2 เวทีสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ พบกันที่ CO KAN Common Area ในวันเสาร์ที่ 2 พ.ค. 69 เวลา 13.00 – 16.00 น. กับเหล่า Mentor สถาปนิกชื่อดังที่จะมาร่วมพูดคุยและบอกเล่าโจทย์ในปีนี้ด้วย
ขอเชิญร่วมค้นหา “โอเอซิสแห่งการออกแบบ” TOAsis — Where Better Living Begins ได้ที่บูธ TOA หมายเลข S105/3 ในงานสถาปนิก’69 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1– 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: TOA #TOA #ทีโอเอ #งานสถาปนิก69.