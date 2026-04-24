หุ้นปิดลบ 5.25 จุด แรงขาย DELTA-แบงก์-บิ๊กแคปกดดัน สัปดาห์หน้าลุ้นรีบาวด์

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,456.10 จุด ลดลง 5.25 จุด (-0.36%) มูลค่าซื้อขาย 48,768.41 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ ดัชนีปรับตัวลงแรงในช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายลดช่วงลบลง โดยทำจุดต่ำสุด 1,438.33 จุด และจุดสูงสุด 1,458.47 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 217 หลักทรัพย์ ลดลง 210 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 222 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวผันผวนออกข้าง ช่วงต้นร่วงตามแรงขาย DELTA และหุ้นขนาดใหญ่กดดัน รวมถึงกลุ่มแบงก์หมดรอบประกาศผลประกอบการและจ่ายปันผลไปแล้ว ทำให้ระยะสั้นขาดปัจจัยหนุน (Catalyst) ใหม่ๆ
ขณะที่ DELTA ถูกเทขายจากความกังวล MSCI เตรียมปรับเกณฑ์คำนวณ Free Float เต็มรูปแบบสำหรับการ Rebalance รอบ พ.ค.69 ส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลออกกดดันภาพรวมตลาด อย่างไรก็ตาม การปรับพอร์ตดังกล่าวถือเป็นปัจจัยระยะสั้น ซึ่งตลาดอาจกังวลมากเกินไปทำให้ช่วงท้ายตลาดเริ่มมีแรงซื้อ DELTA กลับเข้ามาจากความเสี่ยงขาลง (Downside) เริ่มลดลง
ทั้งนี้ แนะนำให้ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับสูงและเป็นตัวจำกัด Upside ของตลาด
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าตลาดยังคงแกว่งออกข้าง ทางเทคนิคอาจเกิดการฟื้นตัวระยะสั้น (Technical Rebound) แต่ Upside ยังจำกัด ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งแม้ประเด็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจะยังไม่มีน้ำหนักต่อดัชนีมากนัก แต่จะเป็นตัวช่วยจำกัด Downside ให้กับตลาดได้ โดยประเมินกรอบแนวต้านไว้ที่ 1,460-1,470 จุด และแนวรับที่ 1,450-1,444 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,894.16 ล้านบาท ปิดที่ 190.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,377.70 ล้านบาท ปิดที่ 290.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,915.16 ล้านบาท ปิดที่ 13.50 บาท ลดลง 0.30 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,694.79 ล้านบาท ปิดที่ 149.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,505.01 ล้านบาท ปิดที่ 129.50 บาท ลดลง 2.00 บาท