PT รุกตลาดดีเซล B20 ชูราคาถูกกว่า B7 ถึง 7 บ./ลิตร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ประกาศปั๊มพีที (PT) เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 เฟสแรก เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการขนส่งและประชาชน โดยเน้นสถานีบริการน้ำมันบนเส้นทางหลักที่ครอบคลุมเส้นทางโลจิสติกส์สำคัญ 10 แห่งดังนี้ :



1.เส้นบางปะหัน 4

2.เส้นทางวังน้อย 3 (ถ.พหลโยธินกม.52)

3.เส้นทางวังน้อย 5 (ถ.พหลโยธิน กม.72)

4.เส้นทางอัมพวา 1 (ถ.พระราม 2 กม.77 ขาเข้า)

5.เส้นทางห้วยบง 3

6.เส้นทางเขาย้อย

7.เส้นทางสีคิ้ว

8.เส้นทางขอนแก่น 10

9.เส้นทางสมุทรสงคราม 4 (ถ.พระราม 2 ขาออก กม.55)

10.ถ.พระราม 2 (กม.53)

นอกจากนี้ PT ยังเตรียมขยายผลในเฟสที่สองอีกกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซล B20 มีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซล B7 ในปัจจุบันถึง 7 บาทต่อลิตร โดยเน้นรถบรรทุกและรถขนส่งขนาดใหญ่ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงโดยตรง