CKP ปันผล 715 ล. เตรียมจ่าย 22 พ.ค.นี้

“ซีเค พาวเวอร์ ” เตรียมจ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ 0.088 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 715 ล้านบาท และกำหนดจ่ายวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.088 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 715 ล้านบาท โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
โดย CKP ยังเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย รวมถึงการยกระดับความพร้อมขององค์กรด้านบุคลากร เทคโนโลยี การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมี ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร และ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วม ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร