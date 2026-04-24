เมย์แบงก์จัด “Invest Thailand 2026” ชี้ทิศทางเศรษฐกิจ–โอกาสลงทุนอาเซียน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงาน “Invest Thailand 2026” เวทีสำคัญที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระดับภูมิภาค นักกลยุทธ์การลงทุน รวมถึงนักลงทุนทั้งรายย่อย รายใหญ่ สถาบัน และพันธมิตรธุรกิจ เข้าร่วมงานกว่า 200 ราย จากทั้งภาค institutional, retail และ corporate กว่า 30 องค์กร สะท้อนบทบาทของเมย์แบงก์ในฐานะศูนย์กลางด้านการลงทุนที่ได้รับความเชื่อมั่นในวงกว้าง และตอกย้ำความเป็นผู้นำโบรกเกอร์ชั้นนำของประเทศไทยอย่างชัดเจน
เวทีดังกล่าวมุ่งเชื่อมโยงมุมมองเศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุนในช่วงจังหวะสำคัญของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมเน้นย้ำโอกาสการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดแข็งสำคัญของเมย์แบงก์ในฐานะสถาบันการเงินที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วอาเซียน (ASEAN footprint)
คุณอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โลกการลงทุนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนสูง แต่สิ่งที่นักลงทุนยังคงมองหาไม่เคยเปลี่ยน คือ ‘ความชัดเจนและความเชื่อมั่น’ ขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของรอบการลงทุนใหม่ เมย์แบงก์จึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงมุมมองด้านเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีคุณภาพและความเข้าใจที่ถูกต้องในจังหวะที่เหมาะสม”
งาน Invest Thailand 2026 ถูกออกแบบให้สะท้อนภาพการลงทุนที่ครบทุกมิติ ตั้งแต่ภาพรวมเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ไปจนถึงการวางกลยุทธ์พอร์ตการลงทุน โดยเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนของประเทศไทยในบริบทโลกและอาเซียน ซึ่งเมย์แบงก์มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกจากเครือข่ายการดำเนินธุรกิจทั่วภูมิภาค
ต่อเนื่องด้วยเวทีเสวนาระดับภูมิภาค “ASEAN and Thailand Outlook: Challenges & Opportunities” โดย ฮัก บิน ฉัว Regional Co-Head ฝ่ายศูนย์วิจัยเศรษฐกิจมหภาค และ คุณจักร เรืองสินภิญญา กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมวิเคราะห์บทบาทของประเทศไทยในบริบทเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในมิติของโอกาสและความท้าทาย ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก พร้อมต่อยอดสู่มุมมองเชิงกลยุทธ์ในการลงทุนผ่านช่วง “Policy to Portfolio — Maybank’s Research View on Investment Strategy” โดย คุณจักร เรืองสินภิญญา และ คุณธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์ นักกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค ร่วมถ่ายทอดแนวทางการจัดพอร์ตการลงทุน เพื่อให้นักลงทุนสามารถวางตำแหน่งการลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับจังหวะของตลาด และสามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปประยุกต์ใช้ได้จริง
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือช่วงเสวนา “FDI Progression” โดย คุณเอริกา เทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาค กลุ่มธุรกิจการลงทุน บล.เมย์แบงก์ (สิงคโปร์) ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
นอกจากความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาค เมย์แบงก์ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจนักลงทุนรายย่อย ซึ่งถือเป็นฐานสำคัญของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งยกระดับศักยภาพนักลงทุนไทยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและโอกาสการลงทุนได้อย่างเท่าเทียม
การจัดงาน Invest Thailand 2026 ในครั้งนี้ จึงสะท้อนถึงบทบาทของเมย์แบงก์ในฐานะพันธมิตรด้านการลงทุนที่เชื่อถือได้ ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ โอกาส และเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจในทุกสภาวะตลาด เพราะโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อ “ความเข้าใจที่ถูกต้อง” มาพบกับ “จังหวะที่เหมาะสม” และเวที Invest Thailand 2026 คือ อีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับนักลงทุนไทยและต่างชาติ