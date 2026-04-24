หุ้นปิดเช้าลบ 10.87 จุด รับแรงขายบิ๊กแคปผวา MSCI ปรับพอร์ต-DELTA นำดิ่ง

ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าที่ 1,450.48 จุด ลดลง 10.87 จุด (-0.74%) มูลค่าซื้อขายราว 27,733.28 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวลง โดยทำจุดต่ำสุด 1,438.33 จุด และจุดสูงสุด 1,455.82 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าปรับตัวลดลงรบแรงกดดันจากแรงขายหุ้น DELTA รวมทั้งหุ้นใหญ่อื่นๆ เช่น กลุ่มแบงก์ หลังจบช่วงรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/69 ไปแล้ว ขณะที่ TRUE และ AOT เผชิญแรงขายด้วยเช่นกัน ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการขายลดน้ำหนักหุ้นขนาดใหญ่ก่อนที่ MSCI จะประกาศ Rebalance ในช่วงกลางเดือนพ.ค.นี้
ขณะเดียวกัน ตลาดยังมีความกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกลาง หลังจากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังไม่มีความชัดเจน ส่งผลให้ราคาน้ำมันอาจยืนระดับสูงนานเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดว่าแกว่งตัวแดนลบต่อ โดยให้แนวต้าน 1,470 จุด แนวรับ 1,440 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,833.07 ล้านบาท ปิดที่ 286.00 บาท ลดลง 7.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,775.30 ล้านบาท ปิดที่ 13.50 บาท ลดลง 0.30 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,756.20 ล้านบาท ปิดที่ 190.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,529.30 ล้านบาท ปิดที่ 130.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,196.64 ล้านบาท ปิดที่ 53.75 บาท ลดลง 1.50 บาท