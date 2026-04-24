RBF ผู้ถือหุ้นไฟเขียว อนุมัติปันผล 0.21 บ./หุ้น

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ประธานกรรมการบริษัท ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBFร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
สำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทมีแผนต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา ด้วยการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่กับการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการเงิน การลงทุน และการดำเนินงาน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ รับมือวิกฤติพลังงาน และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง