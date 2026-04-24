BE8 เดินหน้าสู่ AI-Powered Growth วาง 3 กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจปี 2569

BE8 ตอกย้ำทิศทางการเติบโตในปี 2569 เดินหน้าขยายธุรกิจด้าน AI อย่างต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มและโซลูชันเพื่อยกระดับองค์กรสู่AI-Powered Digital Transformation พร้อมวาง 3 กลยุทธ์หลักขับเคลื่อนรายได้ รองรับความต้องการจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยังเติบโตต่อเนื่อง
บริษัทเบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยนายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แสดงความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นว่า ภาพรวมธุรกิจของกลุ่ม BE8 ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน ในการยกระดับองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยี AI โดยบริษัทวางกลยุทธ์นำ AI เข้ามาใช้กับบริการ และการขยายฐานรายได้สู่ภาครัฐและมองหาโอกาสกับพันธมิตรร่วมทุนเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในปีนี้
อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเดินหน้าลงทุนและพัฒนาโซลูชัน AI อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมุ่งพัฒนาโซลูชันสำหรับองค์กร ควบคู่กับการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังอยู่ระหว่างผลักดันแผนการเติบโตด้วยการสนับสนุนภายใต้โครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์ฯอีกด้วย
สำหรับกลยุทธ์การเติบโตในปีนี้ บริษัทวาง 3 เครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนการเติบโต ได้แก่ 1. AI Transformation ปรับโมเดลธุรกิจจากงานโปรเจกต์ที่ใช้ทรัพยากรบุคคลจำนวนมาก สู่การนำเสนอ AI Solutions ที่สร้างมาร์จิ้นที่สูงขึ้น
2. Public Sector Expansion ขยายฐานลูกค้าภาครัฐ เพื่อสร้างรายได้ระยะยาวที่มั่นคง รองรับการลงทุนด้านดิจิทัลของภาครัฐที่ยังเติบโตต่อเนื่อง และ 3. Strategic Joint Venture ใช้การร่วมทุนเป็นกลไกในการเปิดตลาดใหม่และเสริมความเชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในกลุ่มเทคโนโลยี AI และแพลตฟอร์มใหม่ ๆ
“ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีปริมาณงานในมือรอรับรู้รายได้ (backlog) อยู่ที่1,783 ล้านบาท และมี pipeline อีกประมาณ 3,946 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการภาครัฐ ซึ่งยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง และคาดว่าการลงทุนด้านไอทีของภาครัฐจะขยายตัวต่อเนื่องในระยะ 5 ปีข้างหน้า” นายอภิเษกกล่าว
นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ยังมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม2568 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 10.59 ล้านบาท หรือประมาณ 71% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 2,390.69 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 56.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.21 บาทสะท้อนความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความท้าทาย