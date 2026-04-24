NCL ผนึกยักษ์ใหญ่สเปนคว้างานกองทัพเรือไทย 122 ล้านชี้ปมภูมิรัฐศาสตร์ดันธุรกิจป้องกันประเทศแนวโน้มเติบโตสูง

เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล ส่งบริษัทลูก”โกลเด้น ซัพพลาย” จับมือ” Indra SistemasS.A.” บริษัทยักษ์ใหญ่ประเทศสเปน คว้างานโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ กองทัพเรือไทยมูลค่า 122 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี ผู้บริหารระบุธุรกิจใหม่ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ มีศักยภาพเติบโตสูง จากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ทั่วโลกรวมทั้งไทยเพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศเพิ่ม
นายพงษ์เทพ วิชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL เปิดเผยว่า บริษัท โกลเด้น ซัพพลาย จำกัด (GDS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100% ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท Indra Sistemas, S.A.(INDRA) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในราชอาณาจักรสเปน ในโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศแบบประจำที่ จำนวน 1 ระบบ ซึ่งบริษัท INDRA ได้เข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กองทัพเรือไทย มูลค่าสัญญารวม 121.95 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงานในสัญญาประกอบด้วย ที่ปรึกษาโครงการ(Consult contract) ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี และการให้บริการและการจัดหาสินค้า (Supply of Goods and Services) ระยะเวลาการดำเนินงาน 2 ปี และ ให้บริการบำรุงรักษา (Maintenance Agreement) ระยะเวลาดำเนินงาน ต่อเนื่อง 6 ปี
“ทั้งนี้ บริษัท Indra Sistemas, S.A.(INDRA) ได้ลงนามในสัญญากับกองทัพเรือไทยมูลค่ารวม 699 ล้านบาท โดยมูลค่าโครงการดังกล่าวบริษัท Indra Sistemas, S.A.(INDRA) ได้ลงนามจ้างบริษัทโกลเด้น ซัพพลาย จำกัด มูลค่า 121.95 ล้านบาท เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ การให้บริการและจัดหาสินค้า รวมทั้งให้บริการบำรุงรักษา”นายพงษ์เทพกล่าว
นายพงษ์เทพกล่าวเสริมว่าโครงการดังกล่าวเป็นธุรกิจใหม่ ด้านส่งเสริมการป้องกันประเทศ ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัทในระยะถัดไป เนื่องจากอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้หลายประเทศเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคง โดยงบประมาณทางการทหารของโลกเติบโตเฉลี่ยประมาณ 2.5% เมื่อเทียบกับปี 2567
“ ขณะที่ประเทศไทย งบประมาณกระทรวงกลาโหม (ไม่รวมงบราชการลับ) เพิ่มขึ้นจาก 199,721 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2568 เป็น 204,434 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2569 หรือเพิ่มขึ้น 2.4% สะท้อนแนวโน้มความต้องการด้านการจัดหา การซ่อมบำรุง และการสนับสนุนระบบยุทโธปกรณ์ที่มีทิศทางเติบโต ซึ่งถือเป็นปัจจัยสนับสนุนเชิงบวกต่อโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในอุตสาหกรรมดังกล่าวในระยะยาว ซึ่งความร่วมมือกับ บริษัทชั้นนำของประเทศสเปน ช่วยสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้แก่กลุ่มบริษัท พร้อมทั้งสะท้อนศักยภาพในการขยายธุรกิจสู่บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง”นายพงษ์เทพกล่าว