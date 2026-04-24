Liberator ขึ้นแท่นโบรกเกอร์อันดับ 1 เอเชียจาก TradingView

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (Liberator) สร้างความภาคภูมิใจอีกครั้ง ในฐานะผู้ได้รับรางวัล Best Stock Broker in Asia 2025 จาก TradingView โดยนางสาววทันยา บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ได้เดินทางเข้ารับรางวัลด้วยตนเอง ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ท่ามกลางผู้แทนจากบริษัทโบรกเกอร์และผู้ให้บริการด้านการลงทุนจากหลายประเทศทั่วโลก สะท้อนถึงการยอมรับในระดับนานาชาติของโบรกเกอร์ดิจิทัลสัญชาติไทยอย่างเป็นรูปธรรม
รางวัลดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของ Liberator ไม่เพียงในฐานะโบรกเกอร์ดิจิทัลสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับบนเวทีระดับนานาชาติ แต่ยังสะท้อนความเชื่อมั่นจากผู้ใช้งานอย่างแท้จริง เนื่องจากรางวัลนี้มาจากการโหวตของผู้ใช้ ขณะเดียวกัน ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Liberator ยังสามารถเข้าถึงและใช้งาน TradingView ได้ จึงยิ่งตอกย้ำความเชื่อมโยงระหว่างแพลตฟอร์มการใช้งานจริง และเสียงสนับสนุนจากนักลงทุน
Liberator ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความเชื่อสำคัญว่า “การลงทุนไม่ควรถูกจำกัดไว้เพียงคนบางกลุ่ม” และมุ่งพัฒนาโครงสร้างการลงทุนรูปแบบใหม่ เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น โปร่งใสขึ้น และเป็นธรรมมากขึ้น ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบนิเวศของตนเอง โดยยึดนักลงทุนเป็นศูนย์กลางในทุกประสบการณ์การใช้งาน
นางสาววทันยา บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับพวกเรา Liberator ที่ได้รับรางวัล Best Stock Broker in Asia จาก TradingView รางวัลนี้ไม่ได้เป็นของ Liberator เพียงลำพัง แต่เป็นของนักลงทุนทุกคนที่เชื่อในวิธีการลงทุนรูปแบบใหม่ และเลือกก้าวไปข้างหน้าร่วมกับเรา”
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Liberator พัฒนาโมเดลธุรกิจเพื่อลดข้อจำกัดของอุตสาหกรรม ทั้งด้านประสบการณ์ผู้ใช้งาน ความโปร่งใส และต้นทุนการลงทุน ทำให้ “การลงทุน” เข้าถึงได้จริงในชีวิตประจำวัน ภายใต้แนวคิด Investment for Everyone ซึ่งเป็นแกนหลักขององค์กรและการสื่อสารแบรนด์ โดยบริษัทเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากเทคโนโลยีหรือโครงสร้างราคา แต่คือ “ความไว้วางใจ” จากนักลงทุน ซึ่งเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน
Liberator ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการ เทคโนโลยี และประสบการณ์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากการเปิดให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ ได้แล้ว บริษัทยังอยู่ระหว่างการเตรียมขยายบริการสู่การซื้อขายหุ้นในจีน ฮ่องกง และอีกกว่า 21 ประเทศทั่วโลกในอนาคตอันใกล้ พร้อมกันนี้ ยังมีแผนพัฒนาระบบ AI เพื่อเสริมศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนในครอบครัวลิเบอเรเตอร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับบริการทางการเงิน และร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนของไทยในระยะยาว