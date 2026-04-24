ผู้ถือหุ้น WPโหวตผ่านปันผล0.30บ.-ลุยขยายจุดกระจายสินค้าอัพยอดขาย

ผู้ถือหุ้น "ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่" โหวตหนุนจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.30 บ./หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 พ.ค.นี้ และจ่ายปันผลในวันที่ 22 พ.ค. 69 ฟากผู้บริหาร “ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง”ระบุปี 69 ลุยขยายจุดกระจายสินค้า ดันยอดขายก๊าซ LPG แตะ 770,000 ตัน พร้อมมองหาโอกาสลงทุนธุรกิจใหม่ หนุนผลงานเติบโตอย่างมั่นคง
นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP) ผู้นำธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์ "เวิลด์แก๊ส" เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปี 2568 มีรายได้รวม 17,546 ล้านบาท กำไรสุทธิ 154 ล้านบาท ยอดขายก๊าซ LPG อยู่ที่ 763,212 ตัน โดยได้รับปัจจัยจากการจัดการต้นทุนและบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าอย่างเป็นระบบ
“ในปีที่ผ่านมา แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดความผันผวนและอุตสาหกรรมชะลอตัว ทำให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านต้นทุน ความเสี่ยง และห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพของการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง WP ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาโซลูชั่นด้านพลังงาน รองรับการเปลี่ยนผ่านในอนาคต ผ่านรากฐานการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2569 บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นางสาวชมกมล กล่าว
สำหรับปี 2569 บริษัทฯตั้งเป้ายอดขายก๊าซ LPG แตะที่ระดับ 770,000 ตัน โดยเน้นยอดขายจากกลุ่มภาคครัวเรือนในประเทศเป็นหลัก และปรับแผนกลยุทธ์ด้านบริการ โดยมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดหาคลังสินค้า ขนส่ง การขาย และขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเสริมความมั่นคงในระยะยาว
นอกจากนี้ยังตั้งงบลงทุนกว่า 500 ล้านบาท สำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักและการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ โดยส่งเสริมธุรกิจหลักในการเพิ่มจุดกระจายสินค้า การขยายจุด Touch Point และเพิ่มปริมาณถังก๊าซหุงต้มในตลาดมากขึ้น มุ่งขยายธุรกิจสู่ด้านพลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการด้านพลังงานสะอาดในยุคปัจจุบัน และมองหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจหลัก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัทฯในอนาคต