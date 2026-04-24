KH Academy หนุนนิติศาสตร์ มธ. อบรมครูกฎหมาย รุ่น 20

สถาบันการเรียนรู้ KH Academy เดินหน้าสานต่อพันธกิจของ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ในการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนเพื่อผลักดันและยกระดับคุณภาพสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น ล่าสุดผนึกกำลังบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย (Law Firm) ชั้นนำ อาทิ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด , บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด , บริษัท เฮอร์เบิร์ธ สมิธ ฟรีฮิลส์ เครเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อิควิตี้ จำกัด , บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด และอื่นๆ ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 20 ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางกฎหมายและหลักนิติธรรมให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สำหรับนำไปถ่ายทอดต่อเยาวชนไทยให้รู้เท่าทันโลกปัจจุบัน
โดยโครงการดังกล่าวได้จัดพิธีเปิดอบรมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 ณ ห้องบรรยาย 211 (ห้องศาลจำลอง มารุต บุญนาค) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการและวิสาหกิจสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มธ. เป็นประธานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของคณะนิติศาสตร์ มธ. กับการพัฒนาการศึกษากฎหมายของไทยในทุกระดับ” เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการผลิตองค์ความรู้ทางกฎหมายที่เป็นรากฐานสำคัญของสังคม
โอกาสนี้ นายบูรพา สงวนวงศ์ รองผู้อำนวยการ เครือหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ และ Founder สถาบัน KH Academy ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของโครงการฯ และตัวแทนพันธมิตร ได้กล่าวถึงบทบาทของภาคเอกชนต่อการพัฒนาการศึกษาไทยไว้อย่างน่าสนใจว่า หน้าที่สำคัญที่สุดของภาคเอกชนในปัจจุบันคือการช่วยทลายกำแพงกั้นระหว่างห้องเรียนกับโลกของความเป็นจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวสู่ตลาดแรงงานและสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
"โจทย์ใหญ่ของการศึกษาไทยคือการทำให้เด็กไทยก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หน้าที่ของภาคเอกชนคือการนำประสบการณ์และวิสัยทัศน์จากโลกธุรกิจมาเติมเต็มในสิ่งที่ระบบการศึกษาอาจยังก้าวไม่ถึง เราต้องการเห็นนักลงทุนที่มีตรรกะ มีนักข่าวที่มีวิสัยทัศน์ และคนรุ่นใหม่ที่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมทางกฎหมายเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงในสังคม KH Academy และข่าวหุ้นธุรกิจ พร้อมยืนหยัดสนับสนุนโครงการนี้เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ทางการศึกษาให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ" นายบูรพา กล่าว
สำหรับโครงการอบรมครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 20 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 25 เมษายน 2569 ณ ห้องบรรยาย 211 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และสถาบัน KH Academy มีครูจากสถานศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเข้มข้น จำนวนทั้งสิ้น 81 คน เข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมุ่งหวังให้ครูผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองใหม่ ๆ ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายและปลูกฝังการใช้ชีวิตบนหลักนิติธรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาสังคมในระยะยาว