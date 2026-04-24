SUSCO ปันผลอีก 0.03 บ.-ปี 69 เร่งยกระดับธุรกิจออยล์-นอนออยล์

ผู้ถือหุ้น "ซัสโก้ " อนุมัติจ่ายเงินปันผลอีก 0.03 บาท/หุ้น กำหนดจ่าย 22 พ.ค.นี้ รวมทั้งปี 68 จ่ายเงินปันผล 0.09 บาท/หุ้น ด้านผู้บริหารเผยแผนปี 69 เดินหน้ายกระดับพร้อมขยายธุรกิจออยล์-นอนออยล์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโต และมุ่งเป้าสู่การเป็น “Smart Energy & Mobility Solutions Provider” เต็มรูปแบบ ล่าสุดผ่านการรับรองการทวนสอบการวัดปริมาณ การรายงานผลการปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนพันธกิจ และวิสัยทัศน์พร้อมเดินหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติมในอัตรา 0.03 บาท/หุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 โดยก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568) ไปแล้ว หุ้นละ 0.06 บาท รวมทั้งปี 2568 เท่ากับ 0.09 บาท/หุ้น สะท้อนถึงนโยบายตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุน พร้อมปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดรับกับสถานการณ์ รวมถึงยกระดับศักยภาพสถานีบริการน้ำมันและธุรกิจนอนออยล์ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
สำหรับในปี 2569 นี้ บริษัทฯ เดินหน้าขยายธุรกิจ โดยมุ่งสู่การเป็น “Smart Energy & Mobility Solutions Provider” ผ่านการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพผลักดันการเติบโต ซึ่งที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จพอสมควร อย่างโครงการ SUSCO SQUARE ที่ช่วยเพิ่มยอดการเข้าใช้สถานีบริการน้ำมันขึ้นหลายเท่า และสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) จากค่าเช่าพื้นที่
ล่าสุดธุรกิจให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้ บริษัท บียอนด์ ลีสซิ่ง จำกัด ได้ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า BYD จำนวน 150 คัน ให้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยจะกระจายไปยังสำนักงานใหญ่ รวมถึงสาขาทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ช่วยขยายโอกาสใหม่ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี
ขณะที่ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้ บริษัท ซัสโก้ บียอนด์ จำกัด ผู้บริโภคยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้า สังเกตได้จากยอดจองรถ BYD และ DENZA ในงาน Motor Show 2026 (ครั้งที่ 47) คว้าอันดับ 1 ครองแชมป์ยอดจองสูงสุด จึงทำให้บริษัทฯ มุ่งขยายช่องทางการจำหน่าย และยกระดับบริการหลังการขาย รองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของบริษัทฯ ในอนาคต
สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญอยู่เสมอ โดยล่าสุดได้รับมอบประกาศนียบัตรการจัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเดินหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต