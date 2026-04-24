EA รับสัญญาณบวกจาก TRIS หลังปรับ Outlook เป็น Stable

"พลังงานบริสุทธิ์ " ได้รับสัญญาณบวกจาก TRIS หลังปรับ Outlook เป็น Stable หนุนความเชื่อมั่นต่อสภาพคล่องและแผนบริหารหนี้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า TRIS Rating ได้ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น “Stable” จากเดิม “Negative” พร้อมคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ “BB+” สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อพัฒนาการด้านฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความสามารถในการบริหารภาระหนี้ของบริษัท
TRIS Rating ระบุว่า แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” สะท้อนความคาดหวังว่าแรงกดดันด้านสภาพคล่องในระยะใกล้ของ EA จะทยอยผ่อนคลายลง หลังบริษัทประสบความสำเร็จในการขยายอายุหุ้นกู้ส่วนใหญ่ รวมถึงการรีไฟแนนซ์และขยายอายุเงินกู้ระยะยาวกับธนาคารหลัก ขณะที่วงเงินสินเชื่อแบบผูกพันเพิ่มเติมยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่องและลดความเสี่ยงจากการรีไฟแนนซ์ในระยะใกล้
TRIS ยังประเมินว่า สภาพคล่องของบริษัทอยู่ในระดับที่เพียงพอ และ แหล่งเงินทุนสามารถครอบคลุมการใช้จ่ายเงินทุนในช่วง 12 เดือนข้างหน้าได้ โดยมีแหล่งสภาพคล่องหลักจากเงินสดในมือ เงินทุนจากการดำเนินงาน และวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการชำระคืนหนี้ตามกำหนดในช่วงเวลาดังกล่าว
ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินมาตรการบริหารและปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาระหนี้ที่ต้องชำระในช่วง 3 ปีข้างหน้าลดลงจาก 27,730 ล้านบาท เหลือ 15,551 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 44% ขณะที่ภาระหนี้ครบกำหนดในปี 2569 ลดลงจาก 13,859.37 ล้านบาท เหลือ 6,094.83 ล้านบาท สะท้อนความคืบหน้าที่ชัดเจนในการลดแรงกดดันด้านสภาพคล่องและเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน
TRIS ยังระบุว่า โครงสร้างการชำระหนี้ที่ปรับใหม่ช่วยให้ภาระหนี้สอดคล้องกับกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าหลักมากขึ้น ลดความกระจุกตัวของภาระชำระหนี้ในระยะสั้น และช่วยลดแรงกดดันด้านสภาพคล่องอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ธุรกิจโรงไฟฟ้ายังคงเป็นฐานรายได้และกระแสเงินสดหลักที่มีเสถียรภาพของบริษัท
สำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า TRIS มองว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากการให้ความสำคัญกับการรักษากระแสเงินสด การดำเนินงานอย่างระมัดระวัง และการปรับรูปแบบธุรกิจไปสู่แนวทางที่ใช้สินทรัพย์น้อยลง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและลดความเข้มข้นของการใช้เงินลงทุนในระยะต่อไป
บริษัทเห็นว่า การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตในครั้งนี้เป็นพัฒนาการสำคัญที่สะท้อนผลของการดำเนินมาตรการทางการเงินอย่างมีวินัยและต่อเนื่อง และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อทิศทางการฟื้นตัวและเสถียรภาพของบริษัทในระยะยาว
นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กล่าวว่า “การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของ EA เป็น “Stable” สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมของบริษัทในการเสริมสภาพคล่อง ลดภาระหนี้ระยะสั้น และยกระดับความยืดหยุ่นทางการเงิน ภายใต้แนวทางบริหารการเงินที่รอบคอบและมีวินัย
ผลการประเมินครั้งนี้ตอกย้ำถึงความสามารถของบริษัทในการบริหารภาระทางการเงินให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดจากธุรกิจ และรองรับภาระผูกพันในระยะข้างหน้าได้ดีขึ้น บนพื้นฐานของธุรกิจหลักที่ยังสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ
EA จะยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงิน การบริหารสภาพคล่องอย่างรัดกุม และการต่อยอดศักยภาพของธุรกิจหลัก เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายต่อไป”